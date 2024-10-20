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У вингера мадридского Реала больше всего результативных действий в последних четырех сезонах чемпионата Испании
Очередной рекорд в лагере сливочных
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч в рамках 10-го тура чемпионата Испании, "Реал Мадрид" – "Сельта", 2:1.
Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор забил победный мяч во вчерашнем матче, тем самым набрал 75(47+28) очков по системе гол+пас, и таким образом совершил больше результативных действий за последние 4 сезона Ла Лиги.
Напомним, следующая игра мадридского "Реала" пройдет в рамках Лиги Чемпионов против "Боруссии Дортмунд", во вторник, 22 октября.
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Источник:statmusefc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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