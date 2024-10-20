У вингера мадридского Реала больше всего результативных действий в последних четырех сезонах чемпионата Испании

Вчера прошел матч в рамках 10-го тура чемпионата Испании, "Реал Мадрид" – "Сельта", 2:1.

Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор забил победный мяч во вчерашнем матче, тем самым набрал 75(47+28) очков по системе гол+пас, и таким образом совершил больше результативных действий за последние 4 сезона Ла Лиги.

Напомним, следующая игра мадридского "Реала" пройдет в рамках Лиги Чемпионов против "Боруссии Дортмунд", во вторник, 22 октября.