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Мбаппе поставил рекорд топ-5 лиг

Испания

Для этого ему понадобилось 10 месяцев

Мбаппе поставил рекорд топ-5 лиг

Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отличился голом в матче 10 тура чемпионата Испании против "Сельты", 2:1. Этот гол стал для француза 30-м в 2024 году, что является рекордом среди игроков топ-5 лиг Европы.

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Второе место занимает Эрлинг Голланд из "Манчестер Сити", в активе которого 29 голов за 2024 год.

Добавим, что сегодня норвежец может сравниться с Мбаппе, поскольку "Ман Сити" сыграет против "Вулверхэмптона" в 16:00.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
MadridXtra
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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