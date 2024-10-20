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Мбаппе поставил рекорд топ-5 лиг
Для этого ему понадобилось 10 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отличился голом в матче 10 тура чемпионата Испании против "Сельты", 2:1. Этот гол стал для француза 30-м в 2024 году, что является рекордом среди игроков топ-5 лиг Европы.
Второе место занимает Эрлинг Голланд из "Манчестер Сити", в активе которого 29 голов за 2024 год.
???? The MOST goals in 2024 by players from Europe’s Top 5 leagues. pic.twitter.com/vTTfRhvIJZ— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 19, 2024
Добавим, что сегодня норвежец может сравниться с Мбаппе, поскольку "Ман Сити" сыграет против "Вулверхэмптона" в 16:00.
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