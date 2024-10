Мбаппе поставил рекорд топ-5 лиг

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отличился голом в матче 10 тура чемпионата Испании против "Сельты", 2:1. Этот гол стал для француза 30-м в 2024 году, что является рекордом среди игроков топ-5 лиг Европы.

Второе место занимает Эрлинг Голланд из "Манчестер Сити", в активе которого 29 голов за 2024 год.

???? The MOST goals in 2024 by players from Europe’s Top 5 leagues. pic.twitter.com/vTTfRhvIJZ