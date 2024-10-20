Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лука Модрич в Реале побил рекорд Пушкаша
Хорват стал самым возрастным игроком в истории Реала
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в матче 10-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл с "Сельтой" со счетом 1:2.
На 63-й минуте на поле вышел Лука Модрич, благодаря чему хорват стал самым возрастным игроком в истории "Реал Мадрида" - 39 лет и 40 дней.
Полузащитник побил рекорд Ференца Пушкаша, проведшего последний матч за мадридский "Реал" в возрасте 39 лет и 36 дней в 1966 году.
Módric sale por Valverde en Balaídos y hace historia en el Madrid.— Pedro Martin (@pedritonumeros) October 19, 2024
Jugadores más viejos con el Madrid en un partido oficial:
Módric (39 años y 40 días en 2024)
Puskás (39 años y 36 días en 1966)
Buyo (38 años y 63 días en 1996)
Добавим, что через 3 минуты после выхода на поле Модрич сделал голевую передачу на Винисиуса Жуниора.
Популярное сейчас
- Лидерство Динамо, триумфальное возвращение Миколенко, победа Забарного над Арсеналом Зинченко и хет-трик Кейна. Главные новости за 19 октября
- Для сенсации не хватило Аспаса. Сельта — Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча
- Примера. Сельта — Реал Мадрид 1:2. Галисийцы активны, Сливочные эффективны
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО