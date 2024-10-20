Лука Модрич в Реале побил рекорд Пушкаша

Вчера в матче 10-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл с "Сельтой" со счетом 1:2.

На 63-й минуте на поле вышел Лука Модрич, благодаря чему хорват стал самым возрастным игроком в истории "Реал Мадрида" - 39 лет и 40 дней.

Полузащитник побил рекорд Ференца Пушкаша, проведшего последний матч за мадридский "Реал" в возрасте 39 лет и 36 дней в 1966 году.

Módric sale por Valverde en Balaídos y hace historia en el Madrid.



Jugadores más viejos con el Madrid en un partido oficial:

Módric (39 años y 40 días en 2024)

Puskás (39 años y 36 días en 1966)

Buyo (38 años y 63 días en 1996) — Pedro Martin (@pedritonumeros) October 19, 2024

Добавим, что через 3 минуты после выхода на поле Модрич сделал голевую передачу на Винисиуса Жуниора.