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Лука Модрич в Реале побил рекорд Пушкаша

Испания

Хорват стал самым возрастным игроком в истории Реала

Лука Модрич в Реале побил рекорд Пушкаша

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в матче 10-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл с "Сельтой" со счетом 1:2.

На 63-й минуте на поле вышел Лука Модрич, благодаря чему хорват стал самым возрастным игроком в истории "Реал Мадрида" - 39 лет и 40 дней.

Полузащитник побил рекорд Ференца Пушкаша, проведшего последний матч за мадридский "Реал" в возрасте 39 лет и 36 дней в 1966 году.

Добавим, что через 3 минуты после выхода на поле Модрич сделал голевую передачу на Винисиуса Жуниора.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Pedro Martin
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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