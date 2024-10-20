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Барселона – Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Ожидаем продолжение феерии от Левандовского?

Барселона – Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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На следующей неделе каталонская "Барселона" будет играть против мадридского "Реала" в Эль-Классико, а пока нужно закрепить свои позиции на вершине турнирной таблицы и обыграть нестабильную "Севилью".

Задача им точно по силам, особенно учитывая форму, в которой находится команда и Левандовская в частности.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.

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Примера. 10-й тур.

20 октября. 22:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Рикардо де Бургос Бенгоечеа (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Барселона" — "Севилья"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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