Барселона – Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

На следующей неделе каталонская "Барселона" будет играть против мадридского "Реала" в Эль-Классико, а пока нужно закрепить свои позиции на вершине турнирной таблицы и обыграть нестабильную "Севилью".

Задача им точно по силам, особенно учитывая форму, в которой находится команда и Левандовская в частности.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 20 октября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.34 5.70 8.70 Узнать больше

Примера. 10-й тур.

20 октября. 22:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"

Главный судья: Рикардо де Бургос Бенгоечеа (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Барселона" — "Севилья" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.