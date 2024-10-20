Модрич провел 547-й матч за Реал Мадрид. Кто на первом месте?

Вчерашний матч "Реала" в Ла Лиге против "Сельты" стал для Луки Модрича 547-ым.

По информации, Модрич вышел на второе место по количеству игр в составе "Реала" среди иностранцев, обойдя Марсело, в активе которого 546 игр. На первом месте Карим Бензема, который провел за "Реал" 648 матчей.

Módric ya es segundo.



Extranjeros con más partidos en el Madrid:

648 Benzema

547 Módric

546 Marcelo

527 Roberto Carlos

465 Kroos — Pedro Martin (@pedritonumeros) October 19, 2024

Напомним, что Модрич также является самым возрастным игроком в истории мадридского "Реала".