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Модрич провел 547-й матч за Реал Мадрид. Кто на первом месте?

Испания

Хорват обошел Марсело

Модрич провел 547-й матч за Реал Мадрид. Кто на первом месте?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчерашний матч "Реала" в Ла Лиге против "Сельты" стал для Луки Модрича 547-ым.

По информации, Модрич вышел на второе место по количеству игр в составе "Реала" среди иностранцев, обойдя Марсело, в активе которого 546 игр. На первом месте Карим Бензема, который провел за "Реал" 648 матчей.

Напомним, что Модрич также является самым возрастным игроком в истории мадридского "Реала".

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Источник:
Pedro Martin
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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