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Модрич провел 547-й матч за Реал Мадрид. Кто на первом месте?
Хорват обошел Марсело
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчерашний матч "Реала" в Ла Лиге против "Сельты" стал для Луки Модрича 547-ым.
По информации, Модрич вышел на второе место по количеству игр в составе "Реала" среди иностранцев, обойдя Марсело, в активе которого 546 игр. На первом месте Карим Бензема, который провел за "Реал" 648 матчей.
Módric ya es segundo.— Pedro Martin (@pedritonumeros) October 19, 2024
Extranjeros con más partidos en el Madrid:
648 Benzema
547 Módric
546 Marcelo
527 Roberto Carlos
465 Kroos
Напомним, что Модрич также является самым возрастным игроком в истории мадридского "Реала".
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