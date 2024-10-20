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Анчелотти: Реалу так повезло с Модричем
Продолжает зажигать в свои 39
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился эмоциями от игры Луки Модрича.
“Для меня честь работать с Лукой Модричем. Он заслуживает всего того, что получает. Он фантастический игрок, удивительный человек.
"Реалу" так повезло с Лукой Модричем", – сказал Анчелотти.
Во вчерашнем матче 10 тура Ла Лиги против "Сельты" Модрич провел на поле 28 минут, явившись со скамьи для запасных. Сразу же через три минуты хорват оформил ассист на Винисиуса, который стал победным.
В текущем сезоне Лука провел 13 матчей во всех турнирах, в которых оформил три ассиста. Контракт хорвата с “Реалом” рассчитан до лета следующего года.
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