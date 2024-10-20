  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Реалу так повезло с Модричем
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Реалу так повезло с Модричем

Испания

Продолжает зажигать в свои 39

Анчелотти: Реалу так повезло с Модричем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился эмоциями от игры Луки Модрича.

“Для меня честь работать с Лукой Модричем. Он заслуживает всего того, что получает. Он фантастический игрок, удивительный человек.

"Реалу" так повезло с Лукой Модричем", – сказал Анчелотти.

Во вчерашнем матче 10 тура Ла Лиги против "Сельты" Модрич провел на поле 28 минут, явившись со скамьи для запасных. Сразу же через три минуты хорват оформил ассист на Винисиуса, который стал победным.

Читайте такжеДля сенсации не хватило Аспаса. Сельта — Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча

В текущем сезоне Лука провел 13 матчей во всех турнирах, в которых оформил три ассиста. Контракт хорвата с “Реалом” рассчитан до лета следующего года.

По теме
yellow-arrow
Не все так плохо: Алаба продолжает по плану восстанавливаться от травмы
yellow-arrow
Известно, кто попал в заявку Барселоны на матч с Севильей
yellow-arrow
Модрич провел 547-й матч за Реал Мадрид. Кто на первом месте?
Карло Анчелотти Лука Модрич Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости