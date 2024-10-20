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Известно, кто попал в заявку Барселоны на матч с Севильей

Испания

Гави не играл с ноября прошлого года

Известно, кто попал в заявку Барселоны на матч с Севильей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Барселона" встретится дома с "Севильей". В официальном аккаунте в Х "Барселоны" была опубликована заявка на сегодняшнюю игру.

По имеющейся информации, 20-летний полузащитник Гави вошел в заявку "Барселоны" на сегодняшний матч, также в заявку каталонцев вошли Ламин Ямаль и Роберт Левандовски, которые получили повреждения в октябрьских матчах Лиги наций за свои сборные. Дани Ольмо, который тренировался в общей группе, не был вызван на матч.

Напомним, Гави не играл за "сине-гранатовых" 11 месяцев из-за травмы крестообразной связки и мениска.

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Матч "Барселона" - "Севилья" начнется в 22:00.

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Барселона Гави
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Источник:
FCBarcelona
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
20.10.2024 в 15:53
Всё правильно, без Ольмо с Севильей справимся, пусть готовится к Баварии и среалу.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
20.10.2024 в 15:53
Всё правильно, без Ольмо с Севильей справимся, пусть готовится к Баварии и среалу.
Ответить
0
0

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