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Известно, кто попал в заявку Барселоны на матч с Севильей
Гави не играл с ноября прошлого года
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Барселона" встретится дома с "Севильей". В официальном аккаунте в Х "Барселоны" была опубликована заявка на сегодняшнюю игру.
По имеющейся информации, 20-летний полузащитник Гави вошел в заявку "Барселоны" на сегодняшний матч, также в заявку каталонцев вошли Ламин Ямаль и Роберт Левандовски, которые получили повреждения в октябрьских матчах Лиги наций за свои сборные. Дани Ольмо, который тренировался в общей группе, не был вызван на матч.
Напомним, Гави не играл за "сине-гранатовых" 11 месяцев из-за травмы крестообразной связки и мениска.
Матч "Барселона" - "Севилья" начнется в 22:00.
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