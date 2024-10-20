Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не все так плохо: Алаба продолжает по плану восстанавливаться от травмы
О завершении карьеры сейчас речь не идет
Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно в СМИ заявили о том, что защитник "Реала" Давид Алаба может завершить карьеру футболиста из-за травмы колена. Однако Marca уверяет, что не всё так плохо.
Вчера "Реал" победил "Сельту", а сегодня тренировался на базе в Балаидосе. Там же занимался и австрийский центрбек. Он уже работал на траве. В основном это были беговые упражнения.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Его разрыв крестообразной связки в декабре 2023 года и долгое восстановление обеспокоило многих, однако в самом “Реале” остаются спокойными. Колено Алабы прогрессирует по плану после преодоления некоторых рецидивов, которые задерживали восстановление.
Давид работает ежедневно и чувствует себя все лучше и лучше. У футболиста уверенность, что вскоре он полностью восстановится от травмы.
Завершающий этап не будет легким, но Marca отмечает, что "слухи о его возможном преждевременном конце не имеют смысла".
Популярное сейчас
- Надаль получил безумно дорогой подарок от организаторов турнира в Саудовской Аравии. Фото
- Синнер и Алькарас определили чемпиона выставочного турнира Six Kings Slam
- Лидерство Динамо, триумфальное возвращение Миколенко, победа Забарного над Арсеналом Зинченко и хет-трик Кейна. Главные новости за 19 октября
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
Комментарии 1