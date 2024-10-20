Не все так плохо: Алаба продолжает по плану восстанавливаться от травмы

Недавно в СМИ заявили о том, что защитник "Реала" Давид Алаба может завершить карьеру футболиста из-за травмы колена. Однако Marca уверяет, что не всё так плохо.

Вчера "Реал" победил "Сельту", а сегодня тренировался на базе в Балаидосе. Там же занимался и австрийский центрбек. Он уже работал на траве. В основном это были беговые упражнения.

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Его разрыв крестообразной связки в декабре 2023 года и долгое восстановление обеспокоило многих, однако в самом “Реале” остаются спокойными. Колено Алабы прогрессирует по плану после преодоления некоторых рецидивов, которые задерживали восстановление.

Давид работает ежедневно и чувствует себя все лучше и лучше. У футболиста уверенность, что вскоре он полностью восстановится от травмы.

Завершающий этап не будет легким, но Marca отмечает, что "слухи о его возможном преждевременном конце не имеют смысла".