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Не все так плохо: Алаба продолжает по плану восстанавливаться от травмы

Испания
Обновлено

О завершении карьеры сейчас речь не идет

Не все так плохо: Алаба продолжает по плану восстанавливаться от травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно в СМИ заявили о том, что защитник "Реала" Давид Алаба может завершить карьеру футболиста из-за травмы колена. Однако Marca уверяет, что не всё так плохо.

Вчера "Реал" победил "Сельту", а сегодня тренировался на базе в Балаидосе. Там же занимался и австрийский центрбек. Он уже работал на траве. В основном это были беговые упражнения.

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Его разрыв крестообразной связки в декабре 2023 года и долгое восстановление обеспокоило многих, однако в самом “Реале” остаются спокойными. Колено Алабы прогрессирует по плану после преодоления некоторых рецидивов, которые задерживали восстановление.

Давид работает ежедневно и чувствует себя все лучше и лучше. У футболиста уверенность, что вскоре он полностью восстановится от травмы.

Завершающий этап не будет легким, но Marca отмечает, что "слухи о его возможном преждевременном конце не имеют смысла".

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Давид Алаба Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Вarcelinius
20.10.2024 в 15:50
Пока он восстановится он постареет.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
20.10.2024 в 15:50
Пока он восстановится он постареет.
Ответить
0
0

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