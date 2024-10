Примера. Мурики тащит Мальорку, Гризманн - Атлетико, а Альбиоль подводит Вильярреал

Не самый очевидный пенальти спас "Хетафе", но по игре счет справедлив.

Ну, не наиграл "Вильярреал" на победу. Не хватило ему моментов, остроты, качества обороны.

Хозяева открыли счет в одной из первых опасных атак — это Серхи Кардону забыли на левом фланге, и он результативно прострелил в центр, где Барри зажевал, а вот Комесанья пробил четко.

4 - Thierno Barry is the first Villarreal player to be involved in four goals in his first four home games in LaLiga (two goals and two assists) since Arnaut Danjuma in September 2021 (four goals). Mirror. pic.twitter.com/5mOpzliJDp — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2024

В остальном зрители на "Серамике" наблюдали обмен моментами. У одних активничал Гейе, но его удары отбивал Сория. У других пытался Йылдырым — в руки Конде. Ну, и удар Альваро в каркас тоже запомнился.

Пенальти в конце? 39-летний Альбиоль слишком активно махал руками и попал по лицу стоявшему позади Йылдырыму. ВАР такое не прощает, и Арамбарри с точки не простил тоже.

В таблице у "Вильярреала" теперь 18 очков, это 4-е место. У "Хетафе" - 9 баллов и 16-я строчка. Он понемногу выздоравливает после ужасного старта сезона.

10-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Хетафе" - 1:1

Голы: Комесанья, 44 — Арамбарри, 87 (с пенальти)

"Вильярреал": Конде — Фемения, Альбиоль, Байи (Наварро, 46), Кардона — Комесанья, Парехо — Ахомаш (Пепе, 69), Гейе (Пино, 79), Баэна (Терратс, 79) — Барри

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Альдерете, Рико — Карлес Перес (Ньом, 90+1), Арамбарри, Милья, Сола (Питер Федерико, 68) — Йылдырым (Аберден, 90+2), Уче (Альваро, 46)

Предупреждения: Альбиоль, 23, Баэна, 49, Парехо, 90+1, Фемения, 90+3 — Уче, 23, Арамбарри, 36, Альдерете, 47

Такое впечатление, что "Матрасникам" было скучно и они решили первый тайм не играть, дав сопернику фору. Иначе увиденное объяснить сложно.

Ну серьезно — ноль опасных атак за 45 минут против "Леганеса"! Еще и пропустили от Ивана Нею, который чуть сетку не порвал со средней.

Проснулся "Атлетико" примерно с 55-й минуты, и вот после этого давление на "Легу" выросло настолько, что та проваливалась раз за разом. Гризманн, Альварес, Серлот, Джулиано Симеоне, Лино — все вносили лепту, и голов могло быть много.

По итогу забили три. Серлот пяткой замкнул прострел Витселя; затем Джулиано выгрыз мяч на фланге и нашел в штрафной Гризманна; ну, и на последней минуте Серлот после яростной работы в отборе от Хулиана добил соперника.

7 - @atletienglish ????⚪️ have won seven points from goals scored in the last 15 minutes of their @LaLigaEn matches this season, more than any other team. Come-back. pic.twitter.com/sM164o0R6t — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2024

Между всем этим было еще одно редкое событие — удаление Гризманна. К счастью, ВАР разобрался и отменил; на повторах было видно, что Антуан убирал ноги.

Также запомнилась пустая фанатская трибуна на "Метрополитано" - это наказание Ла Лиги за выходки болельщиков на мадридском дерби.

В таблице победа гарантиварола "Атлетико" 3-е место с 20 очками. "Реал" и "Барса" пока в зоне досягаемости. У "Леганеса" - 8 баллов и 17-я позиция.

10-й тур Примеры. Мадрид. "Рияд Эйр Метрополитано"

"Атлетико" - "Леганес" - 3:1

Голы: Серлот, 69, 90+9, Гризманн, 81 — Нею, 34

"Атлетико": Облак — Молина (Самуэл Лино, 46), Витсель, Ленгле (Хименес, 64), Галан — Барриос, Коке (де Пауль, 57), Рикельме (Симеоне, 57) — Гризманн — Корреа (Альварес, 57), Серлот

"Леганес": Дмитрович — Розье, Серхио Гонсалес, Настасич, Хави Эрнандес (Франкеса, 83) — Крус (Мунир, 68), Нею, Тапиа, Сиссе (Диего Гарсия, 83) — Раба (Роберто Лопес, 68) — де ла Фуэнте (Алле, 77)

Предупреждения: Ленгле, 30, Галан, 73, Гризманн, 89, Симеоне, 90+2, де Пауль, 90+8 — Сиссе, 80

Максимально справедливая, хоть и вымученная победа.

"Райо" за всю игру ни разу реально не угрожал воротам. Да, были контратаки, но де Фрутос и Камельо пробивали исключительно безобразно.

А вот "Мальорка" могла забивать 5-6 раз, не меньше. Роберт Наварро в первом тайме сперва потряс штангу, а затем с пары метров не переиграл Баталью. Еще более комично запорол идеальный шанс Мурики после навеса Мохики. И это только до перерыва.

Во втором тайме продолжилось — тут вам и удар Ларина, и отличный шанс Дардера, и новые попытки Мурики.

5 - Dani Rodríguez has been involved in five goals (two goals and three assists) in 10 games for @RCD_Mallorca in LaLiga 2024/25, just one less than in the entire last season (six, two goals and four assists, in 36 matches). Renewed. pic.twitter.com/gY2E9AJDcp — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2024

В итоге именно Ведат таки забил — гиганту помогла высокая подача с углового Дани Родригеса. Молодец, не сдался и получил свое.

В таблице у "Мальорки" теперь 17 очков, это зона ЛЕ. У "Райо" - 13 баллов и 9-я позиция.

10-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: Мурики, 75

"Мальорка": Грейф — Маффео, Вальент, Раильо, Мохика — Наварро (Валери, 72), Морланес (Маскарель, 77), Саму Кошта, Дардер (Антонио Санчес, 84) — Мурики (Абдон, 84), Ларин (Дани Родригес, 72)

"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Мумин (Аридане, 73), Лежен, Балью — де Фрутос, Унаи Лопес (Валентин, 63), Гумбау (Сисс, 55), Альваро Гарсия — Камельо (Гвардиола, 55), Паласон (Хамес Родригес, 64)

Предупреждения: Морланес, 38 — Мумин, 37