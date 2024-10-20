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Примера. Барселона — Севилья 5:1. Слишком легко для лидера
Каталонцы не растеряли форму, пока играли сборные
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" дома без видимых усилий убрала с пути "Севилью".
Вообще "Нервион" очень удобный соперник для каталонцев; последняя его победа на поле "Барсы" была в 2002 году, когда половины состава команды Флика и на свете не было.
Сегодняшний матч снова не удивил - "Севилья" вышла на поле обреченной, ничего не создала, не понравилась.
"Барса" создавала моменты и забивала легкие голы, играя в далеко не самом высоком темпе.
Первый мяч — это Рафинья подставился под фол Пеке, и Левандовский реализовал пенальти.
31 - Barcelona have scored 31 goals in LaLiga 2024/25, their best scoring start after their first 10 games of a season in the competition since 2012/13 (32). Before the Messi era, the last time they scored as many goals at this stage was in 1996/97 (33). Overwhelming. pic.twitter.com/u6YhJ15TmA— OptaJose (@OptaJose) October 20, 2024
Второй — это Ямаль скинул под удар Педри, и тот из-за пределов штрафной пальнул под перекладину.
Третий — удар-прострел Рафиньи, который подкорректировал на линии офсайда Левандовский.
На второй тайм при таких раскладах можно было не выходить, и "Барса" глобально так и сделала. Это не был футбол — чисто отбыли номер. Главное, что запомнилось — даже не обмен голами в конце, а ставка Флика на создание искусственного офсайда. По этому компоненту "Барса" сейчас лидер во всех топ-лигах, но один раз сегодня таки ошиблась.
Ну, и возвращение Гави после 10 месяцев лечения — тоже эмоции.
6 - Lamine Yamal is the first Barcelona player to provide six assists after his first 10 games of a LaLiga season since Lionel Messi in 2014/15 (seven). Diamond. pic.twitter.com/sxB45UQKGB— OptaJose (@OptaJose) October 20, 2024
В таблице победа гарантировала "Барсе" 27 очков и первое место в таблице. "Реал" отстает на 3 балла, но уже в следующем туре Эль Класико на "Бернабеу", и там будет решаться многое.
"Севилья", в свою очередь, имеет 12 баллов и 12-е место. С ее уровнем игры даже это — много.
10-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "Севилья" - 5:1
Голы: Левандовский, 24 (с пенальти), 39, Педри, 28, Торре, 82, 88 - Идумбо, 87
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри (Гави, 83) — Ямаль (Торре, 76), Рафинья (Фермин Лопес, 66), Фати (Мартин, 76) — Левандовский (Виктор, 66)
"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Маркао, Педроса (Монтьель, 81) — Агуме (Идумбо, 70), Гудель — Лукебакьо, Пеке (Сусо, 46, Соу, 70), Эджуке (Локонга, 45+1) — Ромеро
Предупреждения: Фати, 74 — Педроса, 45+3, Соу, 85
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