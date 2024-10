Примера. Барселона — Севилья 5:1. Слишком легко для лидера

"Барселона" дома без видимых усилий убрала с пути "Севилью".

Вообще "Нервион" очень удобный соперник для каталонцев; последняя его победа на поле "Барсы" была в 2002 году, когда половины состава команды Флика и на свете не было.

Сегодняшний матч снова не удивил - "Севилья" вышла на поле обреченной, ничего не создала, не понравилась.

"Барса" создавала моменты и забивала легкие голы, играя в далеко не самом высоком темпе.

Первый мяч — это Рафинья подставился под фол Пеке, и Левандовский реализовал пенальти.

31 - Barcelona have scored 31 goals in LaLiga 2024/25, their best scoring start after their first 10 games of a season in the competition since 2012/13 (32). Before the Messi era, the last time they scored as many goals at this stage was in 1996/97 (33). Overwhelming.