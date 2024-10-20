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Примера. Барселона — Севилья 5:1. Слишком легко для лидера

Испания

Каталонцы не растеряли форму, пока играли сборные

Примера. Барселона — Севилья 5:1. Слишком легко для лидера

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" дома без видимых усилий убрала с пути "Севилью".

Вообще "Нервион" очень удобный соперник для каталонцев; последняя его победа на поле "Барсы" была в 2002 году, когда половины состава команды Флика и на свете не было.

Сегодняшний матч снова не удивил - "Севилья" вышла на поле обреченной, ничего не создала, не понравилась.

"Барса" создавала моменты и забивала легкие голы, играя в далеко не самом высоком темпе.

Первый мяч — это Рафинья подставился под фол Пеке, и Левандовский реализовал пенальти.

Второй — это Ямаль скинул под удар Педри, и тот из-за пределов штрафной пальнул под перекладину.

Третий — удар-прострел Рафиньи, который подкорректировал на линии офсайда Левандовский.

На второй тайм при таких раскладах можно было не выходить, и "Барса" глобально так и сделала. Это не был футбол — чисто отбыли номер. Главное, что запомнилось — даже не обмен голами в конце, а ставка Флика на создание искусственного офсайда. По этому компоненту "Барса" сейчас лидер во всех топ-лигах, но один раз сегодня таки ошиблась.

Ну, и возвращение Гави после 10 месяцев лечения — тоже эмоции.

В таблице победа гарантировала "Барсе" 27 очков и первое место в таблице. "Реал" отстает на 3 балла, но уже в следующем туре Эль Класико на "Бернабеу", и там будет решаться многое.

"Севилья", в свою очередь, имеет 12 баллов и 12-е место. С ее уровнем игры даже это — много.

10-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Севилья" - 5:1

Голы: Левандовский, 24 (с пенальти), 39, Педри, 28, Торре, 82, 88 - Идумбо, 87

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри (Гави, 83) — Ямаль (Торре, 76), Рафинья (Фермин Лопес, 66), Фати (Мартин, 76) — Левандовский (Виктор, 66)

"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Маркао, Педроса (Монтьель, 81) — Агуме (Идумбо, 70), Гудель — Лукебакьо, Пеке (Сусо, 46, Соу, 70), Эджуке (Локонга, 45+1) — Ромеро

Предупреждения: Фати, 74 — Педроса, 45+3, Соу, 85

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Барселона Севилья
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Комментарии
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Вarcelinius
21.10.2024 в 00:51
Как же сейчас не к месту эта Бавария...
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Комментарии 14
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Вarcelinius
21.10.2024 в 00:51
Как же сейчас не к месту эта Бавария...
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0
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Вarcelinius
21.10.2024 в 00:44
У меня тоже дубль (Барса + Кривбасс) Очень редкое явление, ну очень.
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0
0
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MAGA KING
21.10.2024 в 00:42
Хорошие выходные. Одинаковые победы и лидерство Динамо и Барсы. Крупная победа fc Charlotte и выход в плей-офф
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1
0
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Вarcelinius
21.10.2024 в 00:46
А с кем в плей-офф играть будут?
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0
0
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Вarcelinius
21.10.2024 в 00:41
Ну шо? Лева дубль, я ж говорил.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
21.10.2024 в 00:35
Деградация ла лиги идет полным ходом. Остался один конкурентный испанский клуб и это РМ. Остальные просто фикция
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0
3
metall5291 (Kharkiv)
21.10.2024 в 00:24
Слишком легко. Севилья никакая. Ждем Классико. Оно и покажет.
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0
3
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MAGA KING
21.10.2024 в 00:21
Кто видел где был Кунде, когда Барсе гол забивали? Наверное первым рядам хвастался прической, или новыми трусами?
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2
0
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Spokoyno (Київ)
21.10.2024 в 00:11
Команди продемонстрували свій клас і господарі довели, що наразі вони на голову вище! Питання до тренерського штабу у Ямаля наразі спад... скоріш за все молодий організм не витримую такий ритм! Навіщо його було на другий тайм випускати Торре вийшов та дубль поклав Добре що хоч Левандовському та Рафіньє трошки знизили навантаження.
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2
2
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MAGA KING
21.10.2024 в 00:11
Очень легкая победа. Побеждали Севилью с крупным счетом и до этого, но там ведь борьба была. Как сильно изменился Рафинья, красава. Самое главное - возвращением монстра, кошмара для бородатых дядек , малыша Гави! )
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3
1
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Вarcelinius
21.10.2024 в 00:39
Своей трансфомацией Рафинья обязан Флику. Да и многие игроки тоже.
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1
0
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MAGA KING
21.10.2024 в 00:45
Кроме Пеньи. Я в шоке, лучше бы поляка попробовали в этом матче.
 
1
0
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Вarcelinius
21.10.2024 в 00:47
Ну конечно. Зачем его брали тогда?
 
0
0
Перевзутий
21.10.2024 в 00:00
Красавцы.
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4
1

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