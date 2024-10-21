Ханси Флик: Было важно вернуться с победой после перерыва

Вчера "Барселона" дома разгромила "Севилью" со счетом 5:1. Главный тренер каталонцев Ханси Флик после поединка отметил, что его команде удалось воплотить все планы на эту игру, а также обрадовался возвращению на поле Гави.

"Было важно вернуться с победой после перерыва на международные матчи. Мы хорошо начали очень сложную неделю, но сейчас у нас очень хороший момент. Несмотря на это, мы должны продолжать совершенствоваться. Я думаю, что мы сыграли очень хороший первый тайм. Мы шли вперед понемногу и понемногу находили свободные зоны. После забитых трех мячей ты чувствуешь себя лучше, но нужно продолжать идти вперед и не отставать, потому что иначе ты даешь сопернику варианты. Возвращение Гави было фантастическим и было впечатляюще, как его поддерживали. Мы все счастливы, вы можете это почувствовать. Интенсивность, которую он продемонстрировал, когда вышел на поле, была очень позитивной, иногда хорошо быть спокойнее, но это не его стиль", - цитирует Флика Mundo Deportivo.

Добавим, что после десяти туров "Барса" занимает первое место, имея в своем активе 27 очков. Следующий матч каталонцы проведут 23 октября дома против "Баварии".