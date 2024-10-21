Гави относительно своего возвращения на поле: Я мечтал об этом моменте на протяжении многих месяцев

Вчера "Барселона" уверенно переиграла "Севилью" (5:1), однако в этом матче произошло важное событие. В конце игры вышел на замену с капитанской повязкой воспитанник "сине-гранатовых" Гави. Молодой полузащитник "Барсы" вернулся в строй после 335 дней отсутствия из-за надрыва крестообразной связки и получил громкие овации от толпы в "Монтжуике".

"Я очень рад вернуться в команду после такого долгого перерыва. Правда в том, что я мечтал об этом моменте в течение многих месяцев, и я благодарен моим товарищам по команде за то, что они облегчили мне жизнь. Наблюдать за своей командой со стороны, за каждой игрой, очень тяжело. Ты должен наслаждаться каждым моментом и ценить вещи. Это то, чему я научился, и я чувствую, что мне очень повезло быть здесь сегодня. Я благодарю Педри за этот жест [передал игроку капитанскую повязку, - Прим. ред.] и болельщиков, потому что они всегда показывали свою любовь ко мне, и самое малое, что я могу сделать, это показать ее им", - цитирует Гави Mundo Deportivo.

Добавим, что в прошлом сезоне полузащитник "Барселоны" провел всего 15 матчей, где отметился 2 голами и ассистом.