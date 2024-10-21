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Ветеран Вильярреала провел юбилейный матч в Ла Лиге
Только вот не сильно удалось порадовать себя положительным результатом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем против "Хетафе" "Вильярреал" отдал должное Дани Парехо за то, что он провел 200 официальных игр в клубе. Впрочем, вчерашний поединок для опытного полузащитника стал еще более выдающимся в его карьере.
В воскресенье Дани Парехо провел 500 матчей в Ла Лиге и вошел по этому показателю в топ-15 лучших игроков чемпионата. Опытный полузащитник сыграл эти поединки, играя в таких клубах как "Реал", "Хетафе", "Валенсия" и "Вильярреал".
Добавим, что Дани Парехо в Ла Лиге за это время отметился 74 голами и 83 результативными передачами.
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