Ветеран Вильярреала провел юбилейный матч в Ла Лиге

Перед матчем против "Хетафе" "Вильярреал" отдал должное Дани Парехо за то, что он провел 200 официальных игр в клубе. Впрочем, вчерашний поединок для опытного полузащитника стал еще более выдающимся в его карьере.

В воскресенье Дани Парехо провел 500 матчей в Ла Лиге и вошел по этому показателю в топ-15 лучших игроков чемпионата. Опытный полузащитник сыграл эти поединки, играя в таких клубах как "Реал", "Хетафе", "Валенсия" и "Вильярреал".

Добавим, что Дани Парехо в Ла Лиге за это время отметился 74 голами и 83 результативными передачами.