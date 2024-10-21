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После десяти туров Ла Лиги форвард Барселоны забил больше голов, чем 12 команд чемпионата
Клуб Циганкова входит в этот список
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Барселона" одержала уверенную победу над "Севильей" со счетом 5:1. В очередной раз отличился за "сине-гранатовых" Роберт Левандовский, который забил два мяча в первой половине встречи.
Польский нападающий демонстрирует бешеную статистику в этом сезоне: после десяти туров Ла Лиги 36-летний игрок имеет на своем счету 12 голов. Форвард "Барселоны" забил больше мячей, чем 12 клубов чемпионата (меньше имеют "Мальорка", "Бетис", "Райо Вальекано", "Реал Сосьедад", "Жирона", "Севилья", "Эспаньол", "Хетафе", "Леганес", "Вальядолид", "Валенсия" и "Лас-Пальмас").
Стоит отметить, что Роберт Левандовский более чем уверенно лидирует в гонке за лучшего бомбардира Ла Лиги, опережая ближайших преследователей Айозе Переса и Килиана Мбаппе на шесть голов.
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