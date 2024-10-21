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Тренер Севильи - про 1:5 от Барселоны: До пенальти все шло так, как мы хотели
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Наставник "Севильи" Хавьер Гарсия Пимьента проанализировал разгромное поражение от "Барселоны" (1:5) в матче Ла Лиги.
"Мы приехали с огромными надеждами, и я думаю, что до пенальти все шло так, как мы хотели. У нас было пару явных моментов на контратаках.
После счета 1:0 мы были переиграны по всем показателям, а при счете 3:0 к перерыву игра была сделана. Мы были полны решимости не пропустить ещё больше во втором тайме, так как в первом матч уже был закончен", - цитирует специалиста Marca.
После десяти туров чемпионата Испании находится на 13-м месте в турнирной таблице.
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