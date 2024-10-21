  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тренер Севильи - про 1:5 от Барселоны: До пенальти все шло так, как мы хотели
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Севильи - про 1:5 от Барселоны: До пенальти все шло так, как мы хотели

Испания
Тренер Севильи - про 1:5 от Барселоны: До пенальти все шло так, как мы хотели

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Севильи" Хавьер Гарсия Пимьента проанализировал разгромное поражение от "Барселоны" (1:5) в матче Ла Лиги.

"Мы приехали с огромными надеждами, и я думаю, что до пенальти все шло так, как мы хотели. У нас было пару явных моментов на контратаках.

После счета 1:0 мы были переиграны по всем показателям, а при счете 3:0 к перерыву игра была сделана. Мы были полны решимости не пропустить ещё больше во втором тайме, так как в первом матч уже был закончен", - цитирует специалиста Marca.

После десяти туров чемпионата Испании находится на 13-м месте в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль будет соревноваться с Челси за потенциальный трансфер звездного защитника Ла Лиги
yellow-arrow
Топ-клубы АПЛ хотят подписать молодого игрока Вальядолида
yellow-arrow
Атлетико Мадрид сообщил о травме своего защитника
Барселона Севилья Гарсия Пимьента
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
21.10.2024 в 15:44
Ах, так всё дело в пенальти? Ну-ну...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Вarcelinius
21.10.2024 в 15:44
Ах, так всё дело в пенальти? Ну-ну...
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
21.10.2024 в 15:37
Повністю лівий пенальті. А чому Алєнь -квадробер про це не істерить?
Ответить
0
0
Matachorros (Chicago)
21.10.2024 в 13:27
Ну а потом пришёл судья, и нарисовал пенальти. Дело Негрейры продолжает работать.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости