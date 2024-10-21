Тренер Севильи - про 1:5 от Барселоны: До пенальти все шло так, как мы хотели

Наставник "Севильи" Хавьер Гарсия Пимьента проанализировал разгромное поражение от "Барселоны" (1:5) в матче Ла Лиги.

"Мы приехали с огромными надеждами, и я думаю, что до пенальти все шло так, как мы хотели. У нас было пару явных моментов на контратаках.

После счета 1:0 мы были переиграны по всем показателям, а при счете 3:0 к перерыву игра была сделана. Мы были полны решимости не пропустить ещё больше во втором тайме, так как в первом матч уже был закончен", - цитирует специалиста Marca.