  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико Мадрид сообщил о травме своего защитника
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико Мадрид сообщил о травме своего защитника

Испания

Игрок может пропустить месяц из-за повреждения

Атлетико Мадрид сообщил о травме своего защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико Мадрид" на своем сайте сообщил, что французский защитник Клеман Лангле получил травму колена.

У 29-летнего защитника диагностировано растяжение связок левого колена и растяжение дельтовидной связки левого голеностопного сустава. Вскоре француз начнет физиотерапевтическое восстановление и лечение.

Читайте такжеБарселона отправила своего защитника в аренду в Атлетико

Напомним, что Лангле был вынужден покинуть поле в матче против "Леганеса" на 64-й минуте из-за случайной травмы, полученной после того, как Аксель Витсель неудачно упал на его ногу. Вместо него на поле вышел Хосе Мария Хименес.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль будет соревноваться с Челси за потенциальный трансфер звездного защитника Ла Лиги
yellow-arrow
Топ-клубы АПЛ хотят подписать молодого игрока Вальядолида
yellow-arrow
Тренер Севильи - про 1:5 от Барселоны: До пенальти все шло так, как мы хотели
Атлетико (Мадрид) Клеман Лангле
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт Атлетіко Мадрид
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости