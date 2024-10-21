Атлетико Мадрид сообщил о травме своего защитника

"Атлетико Мадрид" на своем сайте сообщил, что французский защитник Клеман Лангле получил травму колена.

У 29-летнего защитника диагностировано растяжение связок левого колена и растяжение дельтовидной связки левого голеностопного сустава. Вскоре француз начнет физиотерапевтическое восстановление и лечение.

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Напомним, что Лангле был вынужден покинуть поле в матче против "Леганеса" на 64-й минуте из-за случайной травмы, полученной после того, как Аксель Витсель неудачно упал на его ногу. Вместо него на поле вышел Хосе Мария Хименес.