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Атлетико Мадрид сообщил о травме своего защитника
Игрок может пропустить месяц из-за повреждения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико Мадрид" на своем сайте сообщил, что французский защитник Клеман Лангле получил травму колена.
У 29-летнего защитника диагностировано растяжение связок левого колена и растяжение дельтовидной связки левого голеностопного сустава. Вскоре француз начнет физиотерапевтическое восстановление и лечение.
Напомним, что Лангле был вынужден покинуть поле в матче против "Леганеса" на 64-й минуте из-за случайной травмы, полученной после того, как Аксель Витсель неудачно упал на его ногу. Вместо него на поле вышел Хосе Мария Хименес.
???? Lenglet sufre sendos esguinces de rodilla y tobillo.— Atlético de Madrid (@Atleti) October 21, 2024
➡ https://t.co/TsIsysAysI pic.twitter.com/l4McYKmADG
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