Тренер Реала - о Беллингеме: Он хотел бы забивать больше

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о полузащитнике команды Джуде Беллингеме.

"Очевидно, что Джуд хотел бы забивать больше, но мы очень довольны им. Он делает для нас гораздо больше, чем просто забивает голы, его общий вклад гораздо важнее, чем его забитые мячи. Он очень важный для нас игрок", - сказал тренер испанской команды.