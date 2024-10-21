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Тренер Реала - о Беллингеме: Он хотел бы забивать больше

Испания

Анчелотти накануне матча ЛЧ высказался о Джуде

Тренер Реала - о Беллингеме: Он хотел бы забивать больше

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcus Brandt/picture alliance

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о полузащитнике команды Джуде Беллингеме.

"Очевидно, что Джуд хотел бы забивать больше, но мы очень довольны им. Он делает для нас гораздо больше, чем просто забивает голы, его общий вклад гораздо важнее, чем его забитые мячи. Он очень важный для нас игрок", - сказал тренер испанской команды.

Напомним, что 22 октября "Реал" сыграет против "Боруссии Д" в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
21.10.2024 в 18:40
Даже немного жаль Белю, самый воспитанный и интеллигентный парень из этой троицы, и мама у него хорошая, образованная, добрая, гостеприимная. И не сатанист он и не насильник, на скрипке играет и Шекспира читает. В плохую компанию попал этот талантливый английский парень, в плохую. Надо было в Барсу переходить.
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Комментарии 9
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Вarcelinius
21.10.2024 в 18:40
Даже немного жаль Белю, самый воспитанный и интеллигентный парень из этой троицы, и мама у него хорошая, образованная, добрая, гостеприимная. И не сатанист он и не насильник, на скрипке играет и Шекспира читает. В плохую компанию попал этот талантливый английский парень, в плохую. Надо было в Барсу переходить.
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1
0
avatar
MAGA KING
21.10.2024 в 18:42
на скрипке играет и Шекспира читает
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1
0
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Вarcelinius
21.10.2024 в 18:48
 
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Вarcelinius
21.10.2024 в 18:06
Ну дык мбапу ж купили, пусть теперь свои руки сводит и куй сосёт.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.10.2024 в 18:06
Ух ты, как мягко и завуалировано подана тема, что некий Белингем в этом сезоне забил аж НОЛЬ голов.... . И, естественно, тренер хочет, чтоб игрок его команды забивал больше, чем НОЛЬ голов... ... А еще, я похвалю себя и свое умение видеть вещи и события будущего. Год назад, в это время сезона, Белингем забивал много и многие были в восторге от этого приобретения Реала. На что я спокойно отвечал - Успокойтесь, Ямин доставшийся Барселоне бесплатно, во много раз круче. Как видим, я был на миллион процентов прав. Ламаль сыграл существенную роль в победе Испании на Евро, прогрессирует в каждом матче и справедливо скоро получит награду, как самый молодой лучший в сезоне...
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1
1
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MAGA KING
21.10.2024 в 18:18
Много нолей.)
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2
1
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MAGA KING
21.10.2024 в 18:24
Кстати, забываю спросить . Как-то твоя дочь предугадывала как матч закончится. Может она сейчас это делать, силу не потеряла? ))
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Algrab (Костопiль)
21.10.2024 в 18:32
Стадо оленів подрочує Монреальському Оленю....
 
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Вarcelinius
21.10.2024 в 18:53
А ну брысь отсюда, рагуляка тупая, иди вон к своему стаду вонючих мадридских шакалов и вашему шерхану дохтурю яйца полижи.
 
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