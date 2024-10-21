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Тренер Реала - о Беллингеме: Он хотел бы забивать больше
Анчелотти накануне матча ЛЧ высказался о Джуде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcus Brandt/picture alliance
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о полузащитнике команды Джуде Беллингеме.
"Очевидно, что Джуд хотел бы забивать больше, но мы очень довольны им. Он делает для нас гораздо больше, чем просто забивает голы, его общий вклад гораздо важнее, чем его забитые мячи. Он очень важный для нас игрок", - сказал тренер испанской команды.
Напомним, что 22 октября "Реал" сыграет против "Боруссии Д" в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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