Куртуа: Я уважаю мнение Симеоне, но не разделяю его

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне осудил поведение Тибо Куртуа во время матча против "Реала", отметив, что оно спровоцировало негативную реакцию болельщиков.

Но сам Куртуа не согласился с мнением Симеоне:

"Я уважаю мнение Симеоне, но не разделяю его. Этот вопрос должны решать организации, и они уже сделали это. Я не хочу больше это комментировать. Важно, чтобы не было насилия. Те, кто поддерживают свою команду и создают соперничество не является проблемой.

Мне нравится атмосфера, она дает мне больше адреналина и желание играть. Но всегда с уважением, не может быть насилия. Иногда есть игра между фанами и футболистами. Для меня не проблема то, что обо мне поют. Если мы забиваем гол, может быть реакция, но не насилие. Мы должны избавиться от тех, кто это делает".