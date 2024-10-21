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Куртуа: Я уважаю мнение Симеоне, но не разделяю его
Голкипер Реала высказал свое мнение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне осудил поведение Тибо Куртуа во время матча против "Реала", отметив, что оно спровоцировало негативную реакцию болельщиков.
Но сам Куртуа не согласился с мнением Симеоне:
"Я уважаю мнение Симеоне, но не разделяю его. Этот вопрос должны решать организации, и они уже сделали это. Я не хочу больше это комментировать. Важно, чтобы не было насилия. Те, кто поддерживают свою команду и создают соперничество не является проблемой.
Мне нравится атмосфера, она дает мне больше адреналина и желание играть. Но всегда с уважением, не может быть насилия. Иногда есть игра между фанами и футболистами. Для меня не проблема то, что обо мне поют. Если мы забиваем гол, может быть реакция, но не насилие. Мы должны избавиться от тех, кто это делает".
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