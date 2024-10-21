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Ривалдо: Ямал будет лучшим в мире

Испания

Бразилец верит, что Ламин имеет все шансы стать лучшим футболистом мира

Ривалдо: Ямал будет лучшим в мире

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо рассказал о молодом таланте "Барселоны" Ламине Ямале.

"Ламин - тот, кого все любят. Он удивительный игрок. Иногда, он напоминает мне меня, потому что я выходил на поле, чтобы наслаждаться футболом. Он играет для удовольствия, ему это нравится, и фанатам тоже. Ему 17 лет, а играет так, будто ему 26 или 27.

Ямал чемпион Европы, хорошо выступил в "Барселоне". Но однажды он будет лучшим в мире", - сказал Ривалдо.

Добавим, что Ламин в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

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Барселона Ривалдо Ламин Ямаль
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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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