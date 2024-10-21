Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ривалдо ответил на вопрос, кто выиграет первое в этом сезоне Эль-Класико
Барселона победит со счетом 2:1 (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Бразилии и "Барселоны" Ривалдо ответил на вопрос, кто выиграет первое в этом сезоне Эль-Класико.
"У "Реала" много денег и он подписывает очень дорогих игроков, "Барселона" делает ставку на доморощенных футболистов, и когда доходит до такого дерби, фаворитов нет.
Но я думаю, что "Барса" выиграет со счетом 2:1", - сказал Ривалдо.
Напомним, что 26 октября мадридский "Реал" сыграет против "Барселоны" в рамках 11-го тура Ла Лиги. Старт - в 22:00 по Киеву.
Читайте такжеРивалдо: Ямал будет лучшим в мире
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Воин 3-й штурмовой Розовый: Я когда-то тоже был ультрасом Карпат, но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним
- Рух - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Умеров: В начале полномасштабного вторжения Украина вела тайные непрямые переговоры с Россией
- Реальность состояния Куртуа гораздо сложнее, – Defensa Central
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн