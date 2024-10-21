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Ривалдо ответил на вопрос, кто выиграет первое в этом сезоне Эль-Класико

Испания

Барселона победит со счетом 2:1 (с)

Ривалдо ответил на вопрос, кто выиграет первое в этом сезоне Эль-Класико

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Бразилии и "Барселоны" Ривалдо ответил на вопрос, кто выиграет первое в этом сезоне Эль-Класико.

"У "Реала" много денег и он подписывает очень дорогих игроков, "Барселона" делает ставку на доморощенных футболистов, и когда доходит до такого дерби, фаворитов нет.

Но я думаю, что "Барса" выиграет со счетом 2:1", - сказал Ривалдо.

Напомним, что 26 октября мадридский "Реал" сыграет против "Барселоны" в рамках 11-го тура Ла Лиги. Старт - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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