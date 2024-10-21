Бывший игрок сборной Бразилии и "Барселоны" Ривалдо ответил на вопрос, кто выиграет первое в этом сезоне Эль-Класико.

"У "Реала" много денег и он подписывает очень дорогих игроков, "Барселона" делает ставку на доморощенных футболистов, и когда доходит до такого дерби, фаворитов нет.

Но я думаю, что "Барса" выиграет со счетом 2:1", - сказал Ривалдо.