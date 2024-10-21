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Ла Лига готовится к судебному иску против ультрас Атлетико Мадрид

Испания

Наша цель - чтобы Frente Atletico перестала существовать (с)

Ла Лига готовится к судебному иску против ультрас Атлетико Мадрид

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил о дальнейших действиях по борьбе с ультраправой группой болельщиков "Атлетико Мадрид" - Frente Atletico.

Последний случай, когда во вратаря "Реала" Тибо Куртуа бросали различные предметы, стал последней каплей. Ла Лига решила принять решительные меры, чтобы положить конец насилию на стадионах.

Тебас отметил, что они работают над тем, чтобы через суд распустить Frente Atletico как организацию. "Наша цель - чтобы на стадионе всегда были болельщики, но чтобы эта конкретная группа, которая разжигает ненависть и насилие, перестала существовать", - заявил он.

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Атлетико (Мадрид) Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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