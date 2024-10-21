Атлетико Мадрид заинтересовался талантливым опорником ФК Кустошия

Мадридский "Атлетико" активизировал свою деятельность на трансферном рынке.

По информации Фабрицио Романо, испанский гранд официально прислал заявку на подписание перспективного опорного полузащитника ФК "Кустошия" Байе Кулибали, 2006 года рождения. Но "Атлетико" придется конкурировать за трансфер молодого таланта с другими клубами, которые тоже заинтересованы в услугах игрока.

Кулибали в текущем сезоне сыграл 1 матч в Кубке Хорватии, в котором отметился одним забитым мячом.