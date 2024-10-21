  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико Мадрид заинтересовался талантливым опорником ФК Кустошия
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико Мадрид заинтересовался талантливым опорником ФК Кустошия

Испания

Испанский гранд официально прислал заявку на подписание 18-летнего игрока

Атлетико Мадрид заинтересовался талантливым опорником ФК Кустошия

x.com/FabrizioRomano

Новина українською

Мадридский "Атлетико" активизировал свою деятельность на трансферном рынке.

По информации Фабрицио Романо, испанский гранд официально прислал заявку на подписание перспективного опорного полузащитника ФК "Кустошия" Байе Кулибали, 2006 года рождения. Но "Атлетико" придется конкурировать за трансфер молодого таланта с другими клубами, которые тоже заинтересованы в услугах игрока.

Кулибали в текущем сезоне сыграл 1 матч в Кубке Хорватии, в котором отметился одним забитым мячом.

Читайте такжеЛа Лига готовится к судебному иску против ультрас Атлетико Мадрид
По теме
yellow-arrow
Примера. Валенсия — Лас-Пальмас 2:3. Пахнет отставкой Барахи
yellow-arrow
Тренер Цыганкова - о матче против Слована: У нас есть только 12 игроков первой команды
yellow-arrow
Ла Лига готовится к судебному иску против ультрас Атлетико Мадрид
Атлетико (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости