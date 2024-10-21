Примера. Валенсия — Лас-Пальмас 2:3. Пахнет отставкой Барахи

Есть первая победа "Лас-Пальмаса" в чемпионате с 10 февраля!

Помогла канарцам смена тренера. Стоило назначить Диего Мартинеса, как команда мигом добавила в организации, желании, и все получилось.

"Валенсия" забила первой с пенальти, но что потом? "Лас-Пальмас" постепенно отодвинул игру от своих ворот, перешел в атаки и в начале второго тайма уже был впереди. Сперва Муньос добил мяч после удара Янузая, а затем Фабио Силва в касание забил с паса Кампаньи.

Как обычно в матче двух аутсайдеров футбол был грубым, богатым на фолы. Пепелу удалили за пощечину; также с трибун на поле летели зажигалки.

88.9 - Pepelu has scored 88.9% of the penalties he has taken in @LaLigaEN (8/9), the highest success rate in the competition among players who have taken 9+ penalties since the 2021/22 campaign, along with Borja Iglesias (88.9% - 8/9).



Certain. pic.twitter.com/V1enusu4Z9 — OptaJose (@OptaJose) October 21, 2024

"Валенсии" это не помогло. На 80-х минутах Дуро и Герра запороли выход вдвоем на одного Силлессена, а уже в ответной атаке Молейро снял все вопросы.

Теперь у "Лас-Пальмаса" в таблице те же 6 очков, что и у "Валенсии"; они делят 19-20-е места.

Ну, а Рубену Барахе стоит беспокоиться. Старт у команды ужасный, и Питер Лим легко может вдохновиться опытом канарцев и к следующему туру найти команде нового тренера.

10-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Лас-Пальмас" - 2:3

Голы: Пепелу, 14 (с пенальти), Тарреха, 90+3 — Алекс Муньос, 43, Фабио Силва, 53, Молейро, 84

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Фулькье, 75), Тарреха, Москера, Абахас (Гайя, 66) — Канос (Диего Лопес, 55), Пепелу, Барренечеа (Алмейда, 55), Риоха — Дани Гомес (Герра, 75), Дуро

"Лас-Пальмас": Силлессен — Росада (Бенито Рамирес, 74), Алекс Суарес, Маккенна, Алекс Муньос (Эрсог, 74) — Янузай (Макберни, 66), Эссугу, Кампанья (Хави Муньос, 59), Кириан Родригес, Молейро — Фабио Силва (Марк Кардона, 66)

Предупреждения: Пепелу, 8, Риоха, 8, Абахас, 30, Барренечеа, 37 — Фабио Силва, 7, Кампанья, 12, Эссугу, 23, Росада, 28, Марк Кардона, 69, Кириан Родригес, 69, Алекс Суарес, 77, Хави Муньос, 82, Молейро, 90+8

Удаление: Пепелу, 69