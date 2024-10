Примера. Валенсия — Лас-Пальмас 2:3. Пахнет отставкой Барахи

Есть первая победа "Лас-Пальмаса" в чемпионате с 10 февраля!

Помогла канарцам смена тренера. Стоило назначить Диего Мартинеса, как команда мигом добавила в организации, желании, и все получилось.

"Валенсия" забила первой с пенальти, но что потом? "Лас-Пальмас" постепенно отодвинул игру от своих ворот, перешел в атаки и в начале второго тайма уже был впереди. Сперва Муньос добил мяч после удара Янузая, а затем Фабио Силва в касание забил с паса Кампаньи.

Как обычно в матче двух аутсайдеров футбол был грубым, богатым на фолы. Пепелу удалили за пощечину; также с трибун на поле летели зажигалки.

88.9 - Pepelu has scored 88.9% of the penalties he has taken in @LaLigaEN (8/9), the highest success rate in the competition among players who have taken 9+ penalties since the 2021/22 campaign, along with Borja Iglesias (88.9% - 8/9).



Certain. pic.twitter.com/V1enusu4Z9