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Примера. Валенсия — Лас-Пальмас 2:3. Пахнет отставкой Барахи
Большой день для канарцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
Есть первая победа "Лас-Пальмаса" в чемпионате с 10 февраля!
Помогла канарцам смена тренера. Стоило назначить Диего Мартинеса, как команда мигом добавила в организации, желании, и все получилось.
"Валенсия" забила первой с пенальти, но что потом? "Лас-Пальмас" постепенно отодвинул игру от своих ворот, перешел в атаки и в начале второго тайма уже был впереди. Сперва Муньос добил мяч после удара Янузая, а затем Фабио Силва в касание забил с паса Кампаньи.
Как обычно в матче двух аутсайдеров футбол был грубым, богатым на фолы. Пепелу удалили за пощечину; также с трибун на поле летели зажигалки.
88.9 - Pepelu has scored 88.9% of the penalties he has taken in @LaLigaEN (8/9), the highest success rate in the competition among players who have taken 9+ penalties since the 2021/22 campaign, along with Borja Iglesias (88.9% - 8/9).— OptaJose (@OptaJose) October 21, 2024
Certain. pic.twitter.com/V1enusu4Z9
"Валенсии" это не помогло. На 80-х минутах Дуро и Герра запороли выход вдвоем на одного Силлессена, а уже в ответной атаке Молейро снял все вопросы.
Теперь у "Лас-Пальмаса" в таблице те же 6 очков, что и у "Валенсии"; они делят 19-20-е места.
Ну, а Рубену Барахе стоит беспокоиться. Старт у команды ужасный, и Питер Лим легко может вдохновиться опытом канарцев и к следующему туру найти команде нового тренера.
10-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Лас-Пальмас" - 2:3
Голы: Пепелу, 14 (с пенальти), Тарреха, 90+3 — Алекс Муньос, 43, Фабио Силва, 53, Молейро, 84
"Валенсия": Мамардашвили — Коррея (Фулькье, 75), Тарреха, Москера, Абахас (Гайя, 66) — Канос (Диего Лопес, 55), Пепелу, Барренечеа (Алмейда, 55), Риоха — Дани Гомес (Герра, 75), Дуро
"Лас-Пальмас": Силлессен — Росада (Бенито Рамирес, 74), Алекс Суарес, Маккенна, Алекс Муньос (Эрсог, 74) — Янузай (Макберни, 66), Эссугу, Кампанья (Хави Муньос, 59), Кириан Родригес, Молейро — Фабио Силва (Марк Кардона, 66)
Предупреждения: Пепелу, 8, Риоха, 8, Абахас, 30, Барренечеа, 37 — Фабио Силва, 7, Кампанья, 12, Эссугу, 23, Росада, 28, Марк Кардона, 69, Кириан Родригес, 69, Алекс Суарес, 77, Хави Муньос, 82, Молейро, 90+8
Удаление: Пепелу, 69
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