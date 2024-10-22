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Летучие мыши идут на дно таблицы. Валенсия - Лас-Пальмас 2:3. Видео голов и обзор матча
Битва аутсайдеров
Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" потерпела минимальное поражение в родных стенах от "Лас-Пальмаса" в 10-м туре чемпионата Испании.
Стоит отметить, что с 69-й минуте хозяева находились в меньшинстве из-за удаления Пепелу.
По итогам этого матча "Валенсия" опустилась на последнее, 20-е, место в турнирной таблице Примеры. "Лас-Пальмас", в свою очередь, находится на 19-й строчке с тем же количеством очков (6).
Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Лас-Пальмас" - 2:3
Голы: Пепелу, 14 (с пенальти), Тарреха, 90+3 — Алекс Муньос, 43, Фабио Силва, 53, Молейро, 84
Удаление: Пепелу, 69
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