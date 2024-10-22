Летучие мыши идут на дно таблицы. Валенсия - Лас-Пальмас 2:3. Видео голов и обзор матча

"Валенсия" потерпела минимальное поражение в родных стенах от "Лас-Пальмаса" в 10-м туре чемпионата Испании.

Стоит отметить, что с 69-й минуте хозяева находились в меньшинстве из-за удаления Пепелу.

По итогам этого матча "Валенсия" опустилась на последнее, 20-е, место в турнирной таблице Примеры. "Лас-Пальмас", в свою очередь, находится на 19-й строчке с тем же количеством очков (6).

Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Лас-Пальмас" - 2:3

Голы: Пепелу, 14 (с пенальти), Тарреха, 90+3 — Алекс Муньос, 43, Фабио Силва, 53, Молейро, 84

Удаление: Пепелу, 69