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Куртуа: в Реале все не так плохо, как вы себе представляете. Адаптация происходит не за месяц и не за два

Испания

"Сливочных" ждут две серьёзные проверки на этой неделе

Куртуа: в Реале все не так плохо, как вы себе представляете. Адаптация происходит не за месяц и не за два

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Реала" Тибо Куртуа оценил текущее состояние команды перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

"Настрой каждого из нас всегда максимален, мы всегда стараемся обороняться всей командой. Иногда нужна коммуникация, когда и как прессинговать — это должны делать все одиннадцать игроков.

Некоторым физически тяжело после долгого сезона почти без отдыха. Мы справимся. Важно выиграть ближайшие матчи, чтобы хорошо закончить сезон.

Происходят изменения, некоторые игроки ушли — порой требуется некоторое время, чтобы адаптироваться. Это происходит не за месяц и не за два. Все изменится к лучшему.

Все не так плохо, как вы себе представляете. Мы говорили об этом и стараемся улучшить положение", — сказал бельгиец на пресс-конференции.

Поединок "Реал" — "Боруссия" состоится сегодня, 22 октября. Начало — в 22:00 по Киеву.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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