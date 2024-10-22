Куртуа: в Реале все не так плохо, как вы себе представляете. Адаптация происходит не за месяц и не за два

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа оценил текущее состояние команды перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

"Настрой каждого из нас всегда максимален, мы всегда стараемся обороняться всей командой. Иногда нужна коммуникация, когда и как прессинговать — это должны делать все одиннадцать игроков.

Некоторым физически тяжело после долгого сезона почти без отдыха. Мы справимся. Важно выиграть ближайшие матчи, чтобы хорошо закончить сезон.

Происходят изменения, некоторые игроки ушли — порой требуется некоторое время, чтобы адаптироваться. Это происходит не за месяц и не за два. Все изменится к лучшему.

Все не так плохо, как вы себе представляете. Мы говорили об этом и стараемся улучшить положение", — сказал бельгиец на пресс-конференции.