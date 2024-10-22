Стало известно, кто рассудит ближайшее Эль-Класико на Сантьягу Бернабеу

На этой неделе состоится большое противостояние между мадридским "Реалом" и "Барселоной". Сейчас команды находятся на второй и первой строчке чемпионата соответственно, где "сливочные" отстают от своего принципиального соперника на три очка.

По информации Marca, ближайшее Эль-Класико будет судить Хосе Мария Санчес Мартинес. Сейчас испанский рефери судил пять матчей чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной". Последний из них состоялся два года назад в Мадриде, который завершился со счетом 3:1 в пользу "сливочных". В четырех матчах чемпионата, состоявшихся до этого времени, два из них закончились победой "Реала", а два других - в пользу "Барселоны". Он также судил финал Суперкубка и еще один матч Кубка Испании.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится 26 октября в 22:00 на стадионе "Сантьягу Бернабеу".