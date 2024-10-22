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Стало известно, кто рассудит ближайшее Эль-Класико на Сантьягу Бернабеу

Испания

Этот судья неоднократно судил Дерби Испании

Стало известно, кто рассудит ближайшее Эль-Класико на Сантьягу Бернабеу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На этой неделе состоится большое противостояние между мадридским "Реалом" и "Барселоной". Сейчас команды находятся на второй и первой строчке чемпионата соответственно, где "сливочные" отстают от своего принципиального соперника на три очка.

По информации Marca, ближайшее Эль-Класико будет судить Хосе Мария Санчес Мартинес. Сейчас испанский рефери судил пять матчей чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной". Последний из них состоялся два года назад в Мадриде, который завершился со счетом 3:1 в пользу "сливочных". В четырех матчах чемпионата, состоявшихся до этого времени, два из них закончились победой "Реала", а два других - в пользу "Барселоны". Он также судил финал Суперкубка и еще один матч Кубка Испании.

Напомним, что матч "Реал" - "Барселона" состоится 26 октября в 22:00 на стадионе "Сантьягу Бернабеу".

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Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) судья
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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