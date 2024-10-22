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Звездный защитник мадридского Реала может переехать в Саудовскую Аравию

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Похоже, что игрок уже определился со своим будущим

Звездный защитник мадридского Реала может переехать в Саудовскую Аравию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер может переехать в Саудовскую Аравию.

Известно, что 31-летний Антонио Рюдигер увлекается идеей играть в клубе из Саудовской Аравии и видит это как часть своих будущих планов по завершению собственной игровой карьеры. Уход игрока не планируется следующим летом, однако это может произойти уже в 2026 году, когда закончится его контракт с клубом.

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Напомним, что Антонио Рюдигер является основным центральным защитником "сливочных" после того, как он перешел в "Реал Мадрид" в 2022 году из лондонского "Челси" на правах свободного агента.

В этом сезоне Рюдигер провел 13 матчей за "Реал" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Андрей Журба
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