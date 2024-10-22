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Пенья - о конкуренции с Щенсным: На сегодняшний день моя очередь играть

Испания

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Пенья - о конкуренции с Щенсным: На сегодняшний день моя очередь играть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Барселоны" Иньяки Пенья высказался о конкуренции с новичком каталонской команды Войцехом Щенсный.

"На самом деле как человек (Щенсный) впечатляет. Мы знаем, что это вратарь с большим опытом, который играл во многих командах Европы на уровне Лиги чемпионов, и он нам поможет.

Что касается конкуренции - мы тренируемся на 100%, чтобы тренер давал нам возможности, и в конечном итоге именно он решает. На сегодняшний день моя очередь играть. Посмотрим, что произойдет в будущем, кто знает", - приводит слова Пеньи Esport3.

Напомним, 34-летний Щенсный этим летом завершил карьеру, но в начале октября решил подписать с "Барселоной", прийдя на замену травмированному Марку-Андре тер Штегену.

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1 голосов
Источник:
3cat
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
22.10.2024 в 13:08
Да при чём тут твоя очередь. Кто лучше из вас играет, тот и должен стоять. Очередь блъ...
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Комментарии 4
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Вarcelinius
22.10.2024 в 13:08
Да при чём тут твоя очередь. Кто лучше из вас играет, тот и должен стоять. Очередь блъ...
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0
1
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MAGA KING
22.10.2024 в 13:52
Вчера услышал новость, что для Барсы сейчас ЛаЛига важнее ЛЧ.
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1
0
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Вarcelinius
22.10.2024 в 14:11
Я тоже про двух зайцев уже писал.
 
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Вarcelinius
22.10.2024 в 14:18
Лично для меня приоритет Ла Лига. Побежим за зайцами, разорвёт...
 
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