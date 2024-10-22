Пенья - о конкуренции с Щенсным: На сегодняшний день моя очередь играть

Голкипер "Барселоны" Иньяки Пенья высказался о конкуренции с новичком каталонской команды Войцехом Щенсный.

"На самом деле как человек (Щенсный) впечатляет. Мы знаем, что это вратарь с большим опытом, который играл во многих командах Европы на уровне Лиги чемпионов, и он нам поможет.

Что касается конкуренции - мы тренируемся на 100%, чтобы тренер давал нам возможности, и в конечном итоге именно он решает. На сегодняшний день моя очередь играть. Посмотрим, что произойдет в будущем, кто знает", - приводит слова Пеньи Esport3.