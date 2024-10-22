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Пенья - о конкуренции с Щенсным: На сегодняшний день моя очередь играть
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Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны" Иньяки Пенья высказался о конкуренции с новичком каталонской команды Войцехом Щенсный.
"На самом деле как человек (Щенсный) впечатляет. Мы знаем, что это вратарь с большим опытом, который играл во многих командах Европы на уровне Лиги чемпионов, и он нам поможет.
Что касается конкуренции - мы тренируемся на 100%, чтобы тренер давал нам возможности, и в конечном итоге именно он решает. На сегодняшний день моя очередь играть. Посмотрим, что произойдет в будущем, кто знает", - приводит слова Пеньи Esport3.
Напомним, 34-летний Щенсный этим летом завершил карьеру, но в начале октября решил подписать с "Барселоной", прийдя на замену травмированному Марку-Андре тер Штегену.
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