Тренер Валенсии после попадания на дно турнирной таблицы: Я не сдаюсь

Вчера на "Месталье" встретились аутсайдеры чемпионата "Валенсия" и "Лас-Пальмас", где победу праздновали гости со счетом 2:3. По результатам этого матча "летучие мыши" опустились на последнее, двадцатое место в турнирной таблице. Судьба Рубена Барахи на посту тренера "Валенсии" остается под большим вопросом, однако он уверяет, что ему удастся исправить ситуацию.

"Бывают случаи, когда такие ситуации приводят к тому, что произошло сегодня. У нас была игра, чтобы выйти вперед и сделать счет 2:0, и после двух-трех хороших действий с их стороны мы угасли в конце первой половины встречи. Во втором тайме мы могли повести со счетом 2:1, а играя вдесятером у нас был шанс сравнять счет, но мы этого не сделали и они доиграли игру до конца. Ты хочешь выиграть и выйти из этой ситуации как можно быстрее, но ты не можешь выйти из нее из-за разочарования и спешки. Единственный способ выйти из нее - это объединиться с болельщиками, очень важно, чтобы они нас поддерживали. Мы должны принять это и понять, что мы не можем сдаться и должны поднять голову. Я призываю, что это касается каждого. Болельщики и мы должны их поддерживать. Единство - это сила этой Валенсии. Я имею высокий уровень уверенности. В противном случае меня бы здесь не было. Я думаю, что мы можем все изменить. В футболе такое случается. Если вы оказались в такой ситуации, это не случайно. Ты должен быть готовым к этой ситуации", - цитирует Бараху Marca.

Добавим, что следующий матч "Валенсия" проведет 27 октября на выезде против "Хетафе".