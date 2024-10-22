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Ла Лига работает над проведением матча Барселона - Атлетико Мадрид в США
Интересно как на эту ситуацию отреагируют футболисты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига работает над тем, чтобы поединок "Барселона" - "Атлетико Мадрид" в рамках 18-го тура чемпионата состоялся 22 декабря в Майами. Об этом информирует El Pais со ссылкой на собственные источники.
Идея провести матч чемпионата за пределами Испании не нова, ее уже безуспешно пытались реализовать в 2018 году. Тогда хотели провести "Барселона" - "Жирона", но Ла Лига столкнулась с противодействием ФИФА, УЕФА и Королевской испанской футбольной федерации, которая также должна была бы дать добро на проведение поединка между сине-белыми и красно-белыми в Соединенных Штатах.
Американская компания Relevent, которая занимается организацией спортивных мероприятий, отвечает за переговоры о проведении матча "Барселона" - "Атлетико Мадрид" в Майами. Сейчас вариант с поездкой в США не продвигается, поскольку Ла Лиге нужно согласие от Королевской испанской футбольной федерации, ФИФА и УЕФА. Издание сообщает, что ФИФА маловероятно откажет в разрешении после того, как в мае прошлого года ее Совет одобрил создание рабочей группы по Relevent для проведения матчей европейских лиг в США.
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