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Игрок Атлетико об идее проведения игры с Барселоной в Майами: Надеюсь, он будет сыгран здесь, с испанскими болельщиками

Испания
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Игрок Атлетико об идее проведения игры с Барселоной в Майами: Надеюсь, он будет сыгран здесь, с испанскими болельщиками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера испанское издание El Pais сообщило, что Ла Лига намерена провести матч чемпионата между "Барселоной" и "Атлетико Мадрид" в американском Майами. Защитник "матрасников" Хосе Мария Хименес заявил, что предпочитает провести это противостояние исключительно в Испании.

"Я этого не знал. Что я могу сказать?! Надеюсь, что он будет сыгран здесь, с испанскими болельщиками, которые следуют за нами в каждой игре", - цитирует слова Хименеса Mundo Deportivo.

Добавим, что поединок 18-го тура "Барселона" - "Атлетико Мадрид" должен состояться в конце этого года, 22 декабря.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Хосе Мария Хименес
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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