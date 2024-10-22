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Игрок Атлетико об идее проведения игры с Барселоной в Майами: Надеюсь, он будет сыгран здесь, с испанскими болельщиками
Уже появились первые реакции на эту ситуацию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера испанское издание El Pais сообщило, что Ла Лига намерена провести матч чемпионата между "Барселоной" и "Атлетико Мадрид" в американском Майами. Защитник "матрасников" Хосе Мария Хименес заявил, что предпочитает провести это противостояние исключительно в Испании.
"Я этого не знал. Что я могу сказать?! Надеюсь, что он будет сыгран здесь, с испанскими болельщиками, которые следуют за нами в каждой игре", - цитирует слова Хименеса Mundo Deportivo.
Добавим, что поединок 18-го тура "Барселона" - "Атлетико Мадрид" должен состояться в конце этого года, 22 декабря.
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