Болельщики Валенсии требуют отставки владельца после очередного поражения команды

После поражения "Валенсии" от "Лас-Пальмаса" (2:3), болельщики снова вышли на массовые протесты, требуя отставки владельца клуба Питера Лима.

В понедельник вечером тысячи фанатов собрались возле стадиона, чтобы выразить свое возмущение результатами команды и действиями руководства. Протесты сопровождались лозунгами против Лима, поджогом мусорных баков и столкновениями с полицией.

Ситуация в клубе обострилась после того, как "Валенсия" опустилась на дно турнирной таблицы. Болельщики обвиняют Лима в недостаточных инвестициях и неэффективном управлении клубом.

Сингапурский бизнесмен готов продать клуб, но его финансовые требования отпугивают потенциальных покупателей.