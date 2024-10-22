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Болельщики Валенсии требуют отставки владельца после очередного поражения команды

Испания

Владелец готов продать клуб, но найти нового покупателя непросто

Болельщики Валенсии требуют отставки владельца после очередного поражения команды

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Новина українською

После поражения "Валенсии" от "Лас-Пальмаса" (2:3), болельщики снова вышли на массовые протесты, требуя отставки владельца клуба Питера Лима.

В понедельник вечером тысячи фанатов собрались возле стадиона, чтобы выразить свое возмущение результатами команды и действиями руководства. Протесты сопровождались лозунгами против Лима, поджогом мусорных баков и столкновениями с полицией.

Ситуация в клубе обострилась после того, как "Валенсия" опустилась на дно турнирной таблицы. Болельщики обвиняют Лима в недостаточных инвестициях и неэффективном управлении клубом.

Сингапурский бизнесмен готов продать клуб, но его финансовые требования отпугивают потенциальных покупателей.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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