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Болельщики Валенсии требуют отставки владельца после очередного поражения команды
Владелец готов продать клуб, но найти нового покупателя непросто
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
После поражения "Валенсии" от "Лас-Пальмаса" (2:3), болельщики снова вышли на массовые протесты, требуя отставки владельца клуба Питера Лима.
В понедельник вечером тысячи фанатов собрались возле стадиона, чтобы выразить свое возмущение результатами команды и действиями руководства. Протесты сопровождались лозунгами против Лима, поджогом мусорных баков и столкновениями с полицией.
Ситуация в клубе обострилась после того, как "Валенсия" опустилась на дно турнирной таблицы. Болельщики обвиняют Лима в недостаточных инвестициях и неэффективном управлении клубом.
Сингапурский бизнесмен готов продать клуб, но его финансовые требования отпугивают потенциальных покупателей.
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