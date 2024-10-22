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Экс-защитник Реала рассказал, как изменилась его жизнь после завершения карьеры
Активно проводит время
Getty Images_
Экс-защитник "Реала" Тони Кроос рассказал, как изменилась его жизнь после завершения карьеры.
В интервью Marca экс-футболист сказал, что ведёт интересные проекты.
Я в порядке, счастлив, как и раньше. У меня есть интересные проекты, и веду очень хорошую жизнь, - ответил защитник.
Сейчас Тони Кроос работает в футбольной школе и занимается благотворительностью.
В футбольной школе у меня много детей, которых я хочу улучшить, и для этого мне нужно составить план тренировок для детей и план тренировок для команд. Вот как изменилась моя жизнь. Раньше я ходил тренироваться, играть и все. Теперь мне нужно подумать.
Также есть Фонд, которому уже десять лет и в котором мы пытаемся помочь больным или очень больным детям. К нему обращается вся семья, потому что много людей, которым плохо. Мне повезло, потому что мои дети здоровы, они здоровы... Моя жизнь много раз ненастоящая, это правда, и именно поэтому я стараюсь помочь, чем могу, - заявил Кроос.
Тони Кроос завершил карьеру футболиста летом 2024 года после Чемпионата Евро. За мадридский "Реал" защитник сыграл 10 лет и провёл 465 матчей.
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