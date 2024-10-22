  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Экс-защитник Реала рассказал, как изменилась его жизнь после завершения карьеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-защитник Реала рассказал, как изменилась его жизнь после завершения карьеры

Испания

Активно проводит время

Экс-защитник Реала рассказал, как изменилась его жизнь после завершения карьеры

Getty Images_

Новина українською

Экс-защитник "Реала" Тони Кроос рассказал, как изменилась его жизнь после завершения карьеры.

В интервью Marca экс-футболист сказал, что ведёт интересные проекты.

Я в порядке, счастлив, как и раньше. У меня есть интересные проекты, и веду очень хорошую жизнь, - ответил защитник.

Сейчас Тони Кроос работает в футбольной школе и занимается благотворительностью.

В футбольной школе у ​​меня много детей, которых я хочу улучшить, и для этого мне нужно составить план тренировок для детей и план тренировок для команд. Вот как изменилась моя жизнь. Раньше я ходил тренироваться, играть и все. Теперь мне нужно подумать.

Также есть Фонд, которому уже десять лет и в котором мы пытаемся помочь больным или очень больным детям. К нему обращается вся семья, потому что много людей, которым плохо. Мне повезло, потому что мои дети здоровы, они здоровы... Моя жизнь много раз ненастоящая, это правда, и именно поэтому я стараюсь помочь, чем могу, - заявил Кроос.

Читайте такжеКроос: Не хочу слышать, что меня не хватает в Реале

Тони Кроос завершил карьеру футболиста летом 2024 года после Чемпионата Евро. За мадридский "Реал" защитник сыграл 10 лет и провёл 465 матчей.

По теме
yellow-arrow
"Мне это не нравится". Анчелотти прокомментировал отказ Шахина тренироваться на Сантьяго Бернабеу
yellow-arrow
Цыганков приступил к индивидуальным тренировкам, - СМИ
yellow-arrow
Болельщики Валенсии требуют отставки владельца после очередного поражения команды
Тони Кроос Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости