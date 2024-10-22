Экс-защитник Реала рассказал, как изменилась его жизнь после завершения карьеры

Экс-защитник "Реала" Тони Кроос рассказал, как изменилась его жизнь после завершения карьеры.

В интервью Marca экс-футболист сказал, что ведёт интересные проекты.

Я в порядке, счастлив, как и раньше. У меня есть интересные проекты, и веду очень хорошую жизнь, - ответил защитник.

Сейчас Тони Кроос работает в футбольной школе и занимается благотворительностью.

В футбольной школе у ​​меня много детей, которых я хочу улучшить, и для этого мне нужно составить план тренировок для детей и план тренировок для команд. Вот как изменилась моя жизнь. Раньше я ходил тренироваться, играть и все. Теперь мне нужно подумать.

Также есть Фонд, которому уже десять лет и в котором мы пытаемся помочь больным или очень больным детям. К нему обращается вся семья, потому что много людей, которым плохо. Мне повезло, потому что мои дети здоровы, они здоровы... Моя жизнь много раз ненастоящая, это правда, и именно поэтому я стараюсь помочь, чем могу, - заявил Кроос.