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Валенсия не думает о смене тренера даже несмотря на ужасное начало сезона

Испания

Тренер команды под большим давлением

Валенсия не думает о смене тренера даже несмотря на ужасное начало сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После поражения от "Лас-Пальмаса" со счетом 3:2, "Валенсия" оказалась на последнем месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Давление на главного тренера Рубена Бараху постоянно растет. После очередной неудачи болельщики требуют отставки специалиста. Однако, по данным AS, совет директоров "Валенсии" пока что не рассматривает такой вариант развития событий.

Спортивный директор Мигель Анхель Корона и корпоративный директор Хавьер Солис сообщили владельцу клуба Питеру Лиму, что не видят оснований для увольнения Барахи. Они считают, что тренер еще может исправить ситуацию.

Читайте такжеПримера. Валенсия — Лас-Пальмас 2:3. Пахнет отставкой Барахи
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Рубен Бараха Питер Лим Валенсия
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Источник:
Аs
Опубликовал: Екатерина Власова
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