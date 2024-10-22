Тренер Барселоны рассказал, почему не выпустил звёздного полузащитника в матче против Севильи

Тренер "Барселоны" Ханси Флик рассказал, почему не выпустил звёздного полузащитника в матче против "Севильи".

Френки де Йонг остался на скамейке запасных в матче против "Севильи". Флик объяснил своё решение. По его словам, он был недоволен состоянием полузащитника.

Мы планировали, что он выйдет в стартовом составе против "Севильи" в воскресенье, но он чувствовал себя не совсем хорошо". Де Йонг мог бы сыграть против "Баварии". "Все готовы, кроме Эрика Гарсии. Я рад, что все они доступны, - сказал Флик.

Эрик Гарсия получил травму на разминке перед матчем с "Севильей".

В этом сезоне Де Йонг сыграл 2 матча за "Барселону": он вышел на 9 минут против "Алавеса" и на 15 минут против "Янг Бойза" в Лиге Чемпионов. Полузащитник пропускал матчи из-за травмы лодыжки, полученную в апреле 2024 года.

"Барселона" сыграет с "Баварией" в Лиге Чемпионов 23 октября. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.