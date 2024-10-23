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Один из основных игроков Реала пропустит из-за травмы Эль-Класико

Испания

Худшие опасения подтвердились

Один из основных игроков Реала пропустит из-за травмы Эль-Класико

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Реала" Родриго Гоэс не примет участия в матче с "Барселоной" на этих выходных. Об этом сообщает журналист COPE Марио Картахена.

По информации источника, 23-летний бразилец получил разрыв подколенного сухожилия на правой ноге во время игры против дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов (5:2).

Завтра футболисту сделают МРТ, чтобы определить точную степень травмы и сроки восстановления.

В текущем сезоне Родриго записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи в 13 поединках в этом сезоне.

Напомним, "Реал" примет "Барселону" 26 октября в рамках 11‑го тура чемпионата Испании.

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Барселона Реал (Мадрид) травма Родриго Гоэс
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