Один из основных игроков Реала пропустит из-за травмы Эль-Класико

Нападающий "Реала" Родриго Гоэс не примет участия в матче с "Барселоной" на этих выходных. Об этом сообщает журналист COPE Марио Картахена.

По информации источника, 23-летний бразилец получил разрыв подколенного сухожилия на правой ноге во время игры против дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов (5:2).

Завтра футболисту сделают МРТ, чтобы определить точную степень травмы и сроки восстановления.

В текущем сезоне Родриго записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи в 13 поединках в этом сезоне.

Напомним, "Реал" примет "Барселону" 26 октября в рамках 11‑го тура чемпионата Испании.