Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из основных игроков Реала пропустит из-за травмы Эль-Класико
Худшие опасения подтвердились
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Родриго Гоэс не примет участия в матче с "Барселоной" на этих выходных. Об этом сообщает журналист COPE Марио Картахена.
По информации источника, 23-летний бразилец получил разрыв подколенного сухожилия на правой ноге во время игры против дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов (5:2).
Завтра футболисту сделают МРТ, чтобы определить точную степень травмы и сроки восстановления.
В текущем сезоне Родриго записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи в 13 поединках в этом сезоне.
Напомним, "Реал" примет "Барселону" 26 октября в рамках 11‑го тура чемпионата Испании.
???? Rodrygo est blessé et sera indisponible pour le Clasico !— LigActu ???????? (@LigActu) October 23, 2024
????️ @MarioCortegana pic.twitter.com/LtiESVs1Wr
Популярное сейчас
- В поединке против Арсенала голкипер Дмитрий Ризнык отметился интересным достижением
- Григорчук прокомментировал возможное назначение в Буковину
- Шахтер проиграл и победил в Англии, яркий камбэк Реала. Главные новости за 22 октября
- Куртуа: Я уважаю мнение Симеоне, но не разделяю его
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев