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Шанс для Лунина. Куртуа пропустит Эль-Класико
У бельгийца снова проблемы со здоровьем
Getty Images / Global Images Ukraine
Основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа получил очередную травму.
Как сообщает клубная пресс-служба, у футболиста диагностирована травма приводящей мышцы левой ноги.
Поэтому бельгиец, как минимум, не сможет помочь команде в ближайшем матче. 26 октября "сливочные" сыграют дома против "Барселоны" в рамках 11-го тура Ла Лиги.
Согласно информации Madrid Xtra, восстановлении Куртуа займет 2-3 недели.
Стоит отметить, что Куртуа недавно только восстановился от травмы, из-за которой пропустил два матча. Тогда ворота мадридцев защищал украинец Андрей Лунин.
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