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Анчелотти дал обещание Лунину перед Эль-Класико

Испания

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Анчелотти дал обещание Лунину перед Эль-Класико

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на поединок против "Барселоны" в чемпионате Испании.

По информации Defensacentral, об этом 25-летнему украинцу лично в своём кабинете сообщил главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.

"Ты сыграешь в Эль-Класико в стартовом составе", – сказал итальянский специалист Лунину.

Ранее стало известно, что из-за травмы выбыл из строя на 2-3 недели другой вратарь "сливочных" Тибо Куртуа.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 26 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensacentral
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Сергій Кравчук (Луцьк)
24.10.2024 в 13:22
Ехх, часом хочеться покритикувати того Андрія.....але помаленьку "длубає ту скалу", тренується, і прагне якщо не бути номер 1 вже, то так точно мати більше ігорового часу, і останній сезон це довів. Куртуа не вічний.... тому хто зна. Щодо Ель-Класико - тяжко буде, Барселона он вчора винесла саму Баварію...тому дуже тяжко буде. Але бажаю успіху, адже у таких матчах здобувається досвід, впевненість та залікові бали перед професором Карло )
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Комментарии 1
Сергій Кравчук (Луцьк)
24.10.2024 в 13:22
Ехх, часом хочеться покритикувати того Андрія.....але помаленьку "длубає ту скалу", тренується, і прагне якщо не бути номер 1 вже, то так точно мати більше ігорового часу, і останній сезон це довів. Куртуа не вічний.... тому хто зна. Щодо Ель-Класико - тяжко буде, Барселона он вчора винесла саму Баварію...тому дуже тяжко буде. Але бажаю успіху, адже у таких матчах здобувається досвід, впевненість та залікові бали перед професором Карло )
Ответить
0
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