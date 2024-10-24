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Анчелотти дал обещание Лунину перед Эль-Класико
Хорошие новости для Андрея
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Андрей Лунин выйдет в стартовом составе на поединок против "Барселоны" в чемпионате Испании.
По информации Defensacentral, об этом 25-летнему украинцу лично в своём кабинете сообщил главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти.
"Ты сыграешь в Эль-Класико в стартовом составе", – сказал итальянский специалист Лунину.
Ранее стало известно, что из-за травмы выбыл из строя на 2-3 недели другой вратарь "сливочных" Тибо Куртуа.
Матч "Реал" - "Барселона" состоится 26 октября, в 22:00 по киевскому времени.
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