  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид подтвердил информацию о том, что ключевой игрок команды пропустит Эль Класико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид подтвердил информацию о том, что ключевой игрок команды пропустит Эль Класико

Испания

Официальное заявление от клуба

Реал Мадрид подтвердил информацию о том, что ключевой игрок команды пропустит Эль Класико

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" официально подтвердил информацию о том, что ключевой игрок команды пропустит Эль-Класико

Согласно информации на сайте мадридского "Реала", Родриго пропустит игру против "Барселоны". После проведенного медицинского обследования у игрока было диагностировано повреждение бедра. Ожидается, что 23-летний бразильский вингер будет отсутствовать в течение следующих 20 дней.

Читайте такжеШанс для Лунина. Куртуа пропустит Эль-Класико

Напомним, что Родриго получил повреждение в домашнем матче Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (5:2).

В этом сезоне 23-летний бразилец провел 12 матчей за клуб в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив три гола и отдав две результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Барселоны похвалил невероятную игру Рафиньи в матче против Баварии
yellow-arrow
Левандовский: Победа над Баварией - особенная, не буду это скрывать
yellow-arrow
Анчелотти дал обещание Лунину перед Эль-Класико
Родриго Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт Реал Мадрид
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MAGA KING
24.10.2024 в 13:25
Нужно уефе с фифой еще два новых турнира придумать и сезон в лигах не будет доиграно в связи с отсутствием игроков способных это сделать.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
MAGA KING
24.10.2024 в 13:25
Нужно уефе с фифой еще два новых турнира придумать и сезон в лигах не будет доиграно в связи с отсутствием игроков способных это сделать.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости