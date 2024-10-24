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Реал Мадрид подтвердил информацию о том, что ключевой игрок команды пропустит Эль Класико
Официальное заявление от клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" официально подтвердил информацию о том, что ключевой игрок команды пропустит Эль-Класико
Согласно информации на сайте мадридского "Реала", Родриго пропустит игру против "Барселоны". После проведенного медицинского обследования у игрока было диагностировано повреждение бедра. Ожидается, что 23-летний бразильский вингер будет отсутствовать в течение следующих 20 дней.
Напомним, что Родриго получил повреждение в домашнем матче Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (5:2).
В этом сезоне 23-летний бразилец провел 12 матчей за клуб в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив три гола и отдав две результативные передачи.
Parte médico de Rodrygo. #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2024
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