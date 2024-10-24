Реал Мадрид подтвердил информацию о том, что ключевой игрок команды пропустит Эль Класико

"Реал Мадрид" официально подтвердил информацию о том, что ключевой игрок команды пропустит Эль-Класико

Согласно информации на сайте мадридского "Реала", Родриго пропустит игру против "Барселоны". После проведенного медицинского обследования у игрока было диагностировано повреждение бедра. Ожидается, что 23-летний бразильский вингер будет отсутствовать в течение следующих 20 дней.

Напомним, что Родриго получил повреждение в домашнем матче Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (5:2).

В этом сезоне 23-летний бразилец провел 12 матчей за клуб в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, забив три гола и отдав две результативные передачи.