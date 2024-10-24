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Экс-игрок Барселоны похвалил невероятную игру Рафиньи в матче против Баварии
Автор хет-трика получил признание
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Барселоны" Тьерри Анри, который сейчас работает экспертом в студии CBS Sports, похвалил Рафинью после его хет-трика в матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" (4:1).
"Честно говоря, я не думал, что он сможет достичь такого уровня, который он показал в этом матче. Я очень надеюсь, что он продолжит находиться в этой замечательной форме. Он капитан команды, он является одним из ключевых игроков "Барселоны", — сказал Анри
Titi is full of praise for Raphinha after the Brazilian put on a show with a hat trick vs. Bayern Munich ???? pic.twitter.com/6NsampjqnK— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 23, 2024
Рафинья за почти два года прошел путь от борьбы за выживание в АПЛ с "Лидсом" до капитанской повязки в "Барселоне". В этом сезоне 27-летний вингер находится в невероятной форме. Бразилец забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 13 играх за "Барселону" во всех турнирах.
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