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Экс-игрок Барселоны похвалил невероятную игру Рафиньи в матче против Баварии

Испания

Автор хет-трика получил признание

Экс-игрок Барселоны похвалил невероятную игру Рафиньи в матче против Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Барселоны" Тьерри Анри, который сейчас работает экспертом в студии CBS Sports, похвалил Рафинью после его хет-трика в матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" (4:1).

"Честно говоря, я не думал, что он сможет достичь такого уровня, который он показал в этом матче. Я очень надеюсь, что он продолжит находиться в этой замечательной форме. Он капитан команды, он является одним из ключевых игроков "Барселоны", — сказал Анри

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Рафинья за почти два года прошел путь от борьбы за выживание в АПЛ с "Лидсом" до капитанской повязки в "Барселоне". В этом сезоне 27-летний вингер находится в невероятной форме. Бразилец забил 9 голов и отдал 8 ассистов в 13 играх за "Барселону" во всех турнирах.

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Источник:
CBS Sports Golazo
Опубликовал: Андрей Журба
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