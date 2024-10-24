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Фигу рассказал, кто является фаворитом в ближайшем Эль Класико
Мадрид должен быть немного фаворитом (с)
Figo
Экс-игрок "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу поделился своими мыслями о матче своих бывших команд в Ла Лиге.
"Класико всегда непредсказуемо. В нем много соперничества, много агрессии. Не имеет большого значения, как каждая из команд подойдет к матчу лучше с точки зрения игры, потому что результат непредсказуем. Мадрид должен быть немного фаворитом, потому что они играют дома, и им нужно побеждать, чтобы быть на вершине", - сказал Фигу.
Матч "Реал Мадрид" - "Барселона" состоится 26 октября. Старт - в 22-00 по киевскому времени.
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