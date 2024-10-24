Фигу рассказал, кто является фаворитом в ближайшем Эль Класико

Экс-игрок "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу поделился своими мыслями о матче своих бывших команд в Ла Лиге.

"Класико всегда непредсказуемо. В нем много соперничества, много агрессии. Не имеет большого значения, как каждая из команд подойдет к матчу лучше с точки зрения игры, потому что результат непредсказуем. Мадрид должен быть немного фаворитом, потому что они играют дома, и им нужно побеждать, чтобы быть на вершине", - сказал Фигу.