  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фигу рассказал, кто является фаворитом в ближайшем Эль Класико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фигу рассказал, кто является фаворитом в ближайшем Эль Класико

Испания

Мадрид должен быть немного фаворитом (с)

Фигу рассказал, кто является фаворитом в ближайшем Эль Класико

Figo

Новина українською

Экс-игрок "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу поделился своими мыслями о матче своих бывших команд в Ла Лиге.

"Класико всегда непредсказуемо. В нем много соперничества, много агрессии. Не имеет большого значения, как каждая из команд подойдет к матчу лучше с точки зрения игры, потому что результат непредсказуем. Мадрид должен быть немного фаворитом, потому что они играют дома, и им нужно побеждать, чтобы быть на вершине", - сказал Фигу.

Матч "Реал Мадрид" - "Барселона" состоится 26 октября. Старт - в 22-00 по киевскому времени.

Читайте такжеГромкая месть Барселоны, три пропущенных Трубина, Лунин может сыграть в Эль-Класико. Главные новости за 23-е октября
По теме
yellow-arrow
Клубы АПЛ заинтересованы в трансфере талантливого вингера Реала
yellow-arrow
Ольмо - об Эль Класико: Это лучший матч, который можно сыграть в Европе
yellow-arrow
Тер Штеген: Я начал процесс реабилитации с улыбкой
Луиш Фигу Эль Классико
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости