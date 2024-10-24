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Тер Штеген: Я начал процесс реабилитации с улыбкой
Голкипер поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о состоянии своего здоровья.
"У меня все хорошо, и я начал процесс реабилитации с улыбкой. Я знаю, что путь предстоит долгий, но когда рядом хорошие люди, становится легче. Сейчас я наслаждаюсь тем, что провожу время с семьей", - сказал голкипер.
Напомним, что у Тер Штегена полный разрыв надколенного сухожилия в правом колене. 23 сентября игрок был успешно прооперирован.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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