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Тер Штеген: Я начал процесс реабилитации с улыбкой

Испания

Голкипер поделился своими мыслями

Тер Штеген: Я начал процесс реабилитации с улыбкой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о состоянии своего здоровья.

"У меня все хорошо, и я начал процесс реабилитации с улыбкой. Я знаю, что путь предстоит долгий, но когда рядом хорошие люди, становится легче. Сейчас я наслаждаюсь тем, что провожу время с семьей", - сказал голкипер.

Напомним, что у Тер Штегена полный разрыв надколенного сухожилия в правом колене. 23 сентября игрок был успешно прооперирован.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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