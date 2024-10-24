Тер Штеген: Я начал процесс реабилитации с улыбкой

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген высказался о состоянии своего здоровья.

"У меня все хорошо, и я начал процесс реабилитации с улыбкой. Я знаю, что путь предстоит долгий, но когда рядом хорошие люди, становится легче. Сейчас я наслаждаюсь тем, что провожу время с семьей", - сказал голкипер.