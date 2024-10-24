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Ольмо - об Эль Класико: Это лучший матч, который можно сыграть в Европе

Испания

Дани высказался о первом в текущем сезоне Эль Класико

Ольмо - об Эль Класико: Это лучший матч, который можно сыграть в Европе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо, который недавно вернулся после травмы, поделился своими ожиданиями от матча против мадридского "Реала".

"В таком матче нет фаворитов. Это лучший матч, который можно сыграть в Ла Лиге и в Европе. Мы можем победить их своими идеями, и мы хотим это сделать", - сказал игрок.

Матч "Реал Мадрид" - "Барселона" состоится 26 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Дани Ольмо
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Источник:
Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
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