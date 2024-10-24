Ольмо - об Эль Класико: Это лучший матч, который можно сыграть в Европе

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо, который недавно вернулся после травмы, поделился своими ожиданиями от матча против мадридского "Реала".

"В таком матче нет фаворитов. Это лучший матч, который можно сыграть в Ла Лиге и в Европе. Мы можем победить их своими идеями, и мы хотим это сделать", - сказал игрок.

Матч "Реал Мадрид" - "Барселона" состоится 26 октября в 22:00 по киевскому времени.