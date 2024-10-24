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Ольмо - об Эль Класико: Это лучший матч, который можно сыграть в Европе
Дани высказался о первом в текущем сезоне Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо, который недавно вернулся после травмы, поделился своими ожиданиями от матча против мадридского "Реала".
"В таком матче нет фаворитов. Это лучший матч, который можно сыграть в Ла Лиге и в Европе. Мы можем победить их своими идеями, и мы хотим это сделать", - сказал игрок.
Матч "Реал Мадрид" - "Барселона" состоится 26 октября в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
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