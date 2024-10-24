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Возвращение Барселоны на Камп Ноу затягивается – известны детали
Каталонский гранд продолжит играть на Монжуик
fc barcelona
Ремонтные работы на легендарном стадионе "Камп Ноу" затягиваются, что заставляет "Барселону" отложить свое возвращение домой.
Хотя клуб изначально планировал завершить ремонтные работы до конца 2023 года, а затем перенесли эту дату на февраль 2024 года, теперь стало известно, что каталонцы, вероятно, проведут весь сезон 2024-25 годов на временном стадионе "Монжуик".
Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 3 ноября. Команда сыграет против ФК "Эспаньол".
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oda1979 (Запорожье)
24.10.2024 в 23:48
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