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Возвращение Барселоны на Камп Ноу затягивается – известны детали

Испания

Каталонский гранд продолжит играть на Монжуик

Возвращение Барселоны на Камп Ноу затягивается – известны детали

fc barcelona

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Ремонтные работы на легендарном стадионе "Камп Ноу" затягиваются, что заставляет "Барселону" отложить свое возвращение домой.

Хотя клуб изначально планировал завершить ремонтные работы до конца 2023 года, а затем перенесли эту дату на февраль 2024 года, теперь стало известно, что каталонцы, вероятно, проведут весь сезон 2024-25 годов на временном стадионе "Монжуик".

Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 3 ноября. Команда сыграет против ФК "Эспаньол".

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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oda1979 (Запорожье)
24.10.2024 в 23:48
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
24.10.2024 в 23:48
Банкроты в полной опе
Ответить
0
0

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