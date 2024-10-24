Возвращение Барселоны на Камп Ноу затягивается – известны детали

Ремонтные работы на легендарном стадионе "Камп Ноу" затягиваются, что заставляет "Барселону" отложить свое возвращение домой.

Хотя клуб изначально планировал завершить ремонтные работы до конца 2023 года, а затем перенесли эту дату на февраль 2024 года, теперь стало известно, что каталонцы, вероятно, проведут весь сезон 2024-25 годов на временном стадионе "Монжуик".

Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 3 ноября. Команда сыграет против ФК "Эспаньол".