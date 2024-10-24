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Ямал: Я хочу, чтобы меня запомнили как легенду Барселоны
Правый вингер поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямал поделился своими планами на будущее.
"Барса" - это клуб моей жизни. Я стал тем, кем я являюсь сегодня, благодаря ему. Я надеюсь достичь здесь больших успехов и остаться здесь на всю жизнь. Я хочу, чтобы меня запомнили как легенду "Барселоны", - сказал игрок.
Добавим, что Ламин в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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