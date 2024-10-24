Ямал: Я хочу, чтобы меня запомнили как легенду Барселоны

Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямал поделился своими планами на будущее.

"Барса" - это клуб моей жизни. Я стал тем, кем я являюсь сегодня, благодаря ему. Я надеюсь достичь здесь больших успехов и остаться здесь на всю жизнь. Я хочу, чтобы меня запомнили как легенду "Барселоны", - сказал игрок.