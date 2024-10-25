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Испанская полиция арестовала четырёх фанатов, призывавших оскорблять Винисиуса

Испания
Обновлено

Расследование остается открытым

Испанская полиция арестовала четырёх фанатов, призывавших оскорблять Винисиуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Испании арестованы четыре человека по подозрению в проведении интернет-кампании ненависти и расизма против вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

Полиция подтвердила, что кампания подталкивала сторонников к использованию расистских оскорблениях в адрес 24-летнего футболиста, требуя от них носить черные маски, чтобы избежать опознания.

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Отмечается, что расследование остается открытым и может привести к новым арестам после того, как онлайн-кампания вызвала "серьезную социальную тревогу", став вирусной.

Первые задержания полицией в связи с данной кампанией произошли 29 сентября в преддверии мадридского дерби между "Атлетико" и "Реалом" на стадионе "Метрополитано".

Хотя на матче не было зафиксировано никаких расистских инцидентов, судьи временно приостановили игру после того, как на поле были брошены сторонние предметы.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
25.10.2024 в 12:14
Хтось на "расизмі" робить собі піар! Як колись один претендент на ЗМ не заперечував на свою нетрадиційну орієнтацію... Так РЕАЛьно ультрас хоче спровокувати гравців суперника! А віні "допомогає" їм "Покажіть мені банана і я заверещу!" Чи виправдовує це інших неадекватних, які зображують макак? НІТ! Вони просто демонструють свою мавп'ячу сутність!
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Комментарии 3
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Spokoyno (Київ)
25.10.2024 в 12:14
Хтось на "расизмі" робить собі піар! Як колись один претендент на ЗМ не заперечував на свою нетрадиційну орієнтацію... Так РЕАЛьно ультрас хоче спровокувати гравців суперника! А віні "допомогає" їм "Покажіть мені банана і я заверещу!" Чи виправдовує це інших неадекватних, які зображують макак? НІТ! Вони просто демонструють свою мавп'ячу сутність!
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Algrab (Костопiль)
25.10.2024 в 13:28
Але ти ж і дурне....
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Matachorros (Chicago)
25.10.2024 в 11:05
Наверняка пут@лонские провокаторы, но шмарсу это не спасет, порвём банкротов до основания.
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