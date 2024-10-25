Испанская полиция арестовала четырёх фанатов, призывавших оскорблять Винисиуса

В Испании арестованы четыре человека по подозрению в проведении интернет-кампании ненависти и расизма против вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

Полиция подтвердила, что кампания подталкивала сторонников к использованию расистских оскорблениях в адрес 24-летнего футболиста, требуя от них носить черные маски, чтобы избежать опознания.

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Отмечается, что расследование остается открытым и может привести к новым арестам после того, как онлайн-кампания вызвала "серьезную социальную тревогу", став вирусной.

Первые задержания полицией в связи с данной кампанией произошли 29 сентября в преддверии мадридского дерби между "Атлетико" и "Реалом" на стадионе "Метрополитано".

Хотя на матче не было зафиксировано никаких расистских инцидентов, судьи временно приостановили игру после того, как на поле были брошены сторонние предметы.