Лаос о назначенном арбитре на Эль-Класико: Он судит на самом высоком уровне, но в последнее время колеблется в принятии решений

В 11-м туре Ла Лиги состоится противостояние двух принципиальных соперников - "Реала" и "Барселоны". Недавно стало известно, что главным арбитром этого матча назначили Хосе Марию Санчеса Мартинеса, для которого это будет уже седьмое Эль-Класико. Бывший испанский рефери Матеу Лаос, который пять раз судил противостояния этих двух команд, рассказал, что назначение Мартинеса является неплохим вариантом, хотя он в последнее время уже не так уверенно судит поединки.

"С точки зрения стиля, возможно, он больше всего противоречит тому, что я понимаю под судейством. Он, возможно, наиболее испанский с точки зрения ортодоксальности, авторитетности... И он имеет свой собственный стиль, очень хорошо определенный. У него был особенный матч против "Атлетика" из Бильбао, который, я думаю, ему помог. Он арбитр с полными гарантиями, и просто по опыту я позволю себе роскошь сказать, что в прошлом году я видел, как он колебался в принятии решений, видел, что он как-то не делает акцент на всех своих сильных сторонах. Я призываю его продолжать быть таким же, каким он был раньше, потому что благодаря этому он прошел все категории и достиг невероятного уровня. Он даже был на грани того, чтобы поехать на чемпионат Европы, был очень близок, потому что он судит на очень высоком уровне", - заявил Матеу Лаос в интервью Marca.

Добавим, что матч "Реал" - "Барселона" состоится 26 октября в 22:00 на стадионе "Сантьягу Бернабеу".