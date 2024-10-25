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Капитан Атлетика Бильбао поднялся на третье место по количеству сыгранных матчей в истории клуба

Испания

Защитник играет в команде с 2009 года

Капитан Атлетика Бильбао поднялся на третье место по количеству сыгранных матчей в истории клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Атлетик" переиграл пражскую "Славию" со счетом 1:0. Кроме победы, этот поединок имел особое значение для капитана команды Оскара де Маркоса. Как сообщает Mundo Deportivo, 35-летний правый защитник поднялся на третье место по количеству сыгранных матчей в истории клуба. Оскар де Маркос провел 541 игру в составе "Атлетика" и догнал по этому показателю покойного Хосе Франсиско Рохо.

"Спасибо всем за вашу поддержку. Без вас было бы невозможно достичь этих 541 матча. Поэтому будем продолжать работать, продолжать создавать эту магию и не останавливаться на достигнутом. Спасибо вам", - заявил капитан после матча.

Добавим, что по количеству проведенных матчей в "Атлетике" Оскара де Маркоса опережают только Ирибар (614 игр) и Икер Муньяин (560 игр). В составе баскского клуба правый защитник дважды выигрывал Суперкубок Испании и один раз получил Копу дель Рей.

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Атлетик (Бильбао)
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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