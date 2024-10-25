Капитан Атлетика Бильбао поднялся на третье место по количеству сыгранных матчей в истории клуба

Вчера "Атлетик" переиграл пражскую "Славию" со счетом 1:0. Кроме победы, этот поединок имел особое значение для капитана команды Оскара де Маркоса. Как сообщает Mundo Deportivo, 35-летний правый защитник поднялся на третье место по количеству сыгранных матчей в истории клуба. Оскар де Маркос провел 541 игру в составе "Атлетика" и догнал по этому показателю покойного Хосе Франсиско Рохо.

"Спасибо всем за вашу поддержку. Без вас было бы невозможно достичь этих 541 матча. Поэтому будем продолжать работать, продолжать создавать эту магию и не останавливаться на достигнутом. Спасибо вам", - заявил капитан после матча.

Добавим, что по количеству проведенных матчей в "Атлетике" Оскара де Маркоса опережают только Ирибар (614 игр) и Икер Муньяин (560 игр). В составе баскского клуба правый защитник дважды выигрывал Суперкубок Испании и один раз получил Копу дель Рей.