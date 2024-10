Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть первое Эль Класико сезона

"Реал" и "Барселона" впервые за много лет подходят к Класико в одинаково прекрасном состоянии. Синхронные победы в ЛЧ над "Боруссией" (5:2) и "Баварией" (4:1) впечатлили всю Европу.

У "Реала", может, и есть проблемы с первыми таймами, позиционным нападением и еще чем-то, но индивидуальный класс и способность дожимать оппонентов "под конец" с лихвой их компенсирует. В то же время у "Барсы" подросло новое яркое поколение Ла Масии, которое под чутким руководством Ганси Флика дает какой-то запредельный объем работы.

Это Класико будет полно прямых и косвенных противостояний. Ямаль vs Винисиус, Мбаппе vs Левандовский, Рюдигер vs Кубарси, Педри vs Вальверде и даже Флик vs Анчелотти — все это максимально интригует.

При этом небольшой бонус у Мадрида таки есть. Во-первых, он отдыхал на день дольше, а во-вторых, сыграет дома.

Поможет ли это команде Анчелотти — узнаем в субботу , 26 октября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Барселона Смотреть трансляцию

В других странах матч покажут: