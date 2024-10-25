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Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть первое Эль Класико сезона

Испания

Нас ожидает футбол наивысшего качества

Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть первое Эль Класико сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Барселона" впервые за много лет подходят к Класико в одинаково прекрасном состоянии. Синхронные победы в ЛЧ над "Боруссией" (5:2) и "Баварией" (4:1) впечатлили всю Европу.

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У "Реала", может, и есть проблемы с первыми таймами, позиционным нападением и еще чем-то, но индивидуальный класс и способность дожимать оппонентов "под конец" с лихвой их компенсирует. В то же время у "Барсы" подросло новое яркое поколение Ла Масии, которое под чутким руководством Ганси Флика дает какой-то запредельный объем работы.

Это Класико будет полно прямых и косвенных противостояний. Ямаль vs Винисиус, Мбаппе vs Левандовский, Рюдигер vs Кубарси, Педри vs Вальверде и даже Флик vs Анчелотти — все это максимально интригует.

При этом небольшой бонус у Мадрида таки есть. Во-первых, он отдыхал на день дольше, а во-вторых, сыграет дома.

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Поможет ли это команде Анчелотти — узнаем в субботу, 26 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Барселона
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч покажут:

  • Австралия - beIN SPORTS 3
  • Канада - TSN+, TSN3
  • Чехия - Nova Sport 4
  • Франция - Free, myCANAL, beIN Sports 1
  • Грузия - Setanta Sports 2, Silk Sport HD 1
  • Германия - DAZN Germany, DAZN1 Germany
  • Венгрия - TV2 Play, Spíler2
  • Израиль - One Sport
  • Италия - DAZN Italia
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1
  • Словакия - Voyo, Nova Sport 4
  • Испания - Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2
  • Турция - S Sport+, S Sport
  • Великобритания - LaLigaTV, Premier Sports 1
  • США - ESPN+, fuboTV
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