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Реал Мадрид — Барселона. Где и когда смотреть первое Эль Класико сезона
Нас ожидает футбол наивысшего качества
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press
"Реал" и "Барселона" впервые за много лет подходят к Класико в одинаково прекрасном состоянии. Синхронные победы в ЛЧ над "Боруссией" (5:2) и "Баварией" (4:1) впечатлили всю Европу.
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У "Реала", может, и есть проблемы с первыми таймами, позиционным нападением и еще чем-то, но индивидуальный класс и способность дожимать оппонентов "под конец" с лихвой их компенсирует. В то же время у "Барсы" подросло новое яркое поколение Ла Масии, которое под чутким руководством Ганси Флика дает какой-то запредельный объем работы.
Это Класико будет полно прямых и косвенных противостояний. Ямаль vs Винисиус, Мбаппе vs Левандовский, Рюдигер vs Кубарси, Педри vs Вальверде и даже Флик vs Анчелотти — все это максимально интригует.
При этом небольшой бонус у Мадрида таки есть. Во-первых, он отдыхал на день дольше, а во-вторых, сыграет дома.
Поможет ли это команде Анчелотти — узнаем в субботу, 26 октября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч покажут:
- Австралия - beIN SPORTS 3
- Канада - TSN+, TSN3
- Чехия - Nova Sport 4
- Франция - Free, myCANAL, beIN Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 2, Silk Sport HD 1
- Германия - DAZN Germany, DAZN1 Germany
- Венгрия - TV2 Play, Spíler2
- Израиль - One Sport
- Италия - DAZN Italia
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1
- Словакия - Voyo, Nova Sport 4
- Испания - Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2
- Турция - S Sport+, S Sport
- Великобритания - LaLigaTV, Premier Sports 1
- США - ESPN+, fuboTV
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