Экс-игрок Манчестер Сити и Барселоны о Ламине Ямале: Он очень молод и делает такие вещи, как будто ему 26 или 28 лет

Ламин Ямаль сейчас является едва ли не лучшим тинейджером в футболе, демонстрируя яркую и результативную игру как на клубном, так и на международном уровнях. Бывший игрок "Манчестер Сити" и "Барселоны" Серхио Агуэро в интервью Mundo Deportivo отметил, что 17-летний вингер демонстрирует очень зрелую игру, подчеркнув влияние тренеров на карьеру испанца.

""Барса" всегда выпускает эти таланты из молодежной академии, и, немного отшлифовав, они всегда становятся отличной командой. Новый тренер [Ханси Флик] заметен. Он достаточно жесткий. Даже не зная его, вы понимаете, что он достаточно требователен, и это в итоге выявляет лучшее в игроках. Он очень хорош в этом деле, и сегодня у него есть Ламин Ямаль, который очень удивляет, потому что он очень молод и делает такие вещи, как будто ему 26 или 28 лет. Все мы, кто любит футбол, должны наслаждаться им, потому что очень мало игроков с такими характеристиками. Очевидно, что он в "Барсе", и это еще лучше. Мы должны увидеть, как он продолжит через несколько лет, потому что все зависит от ума каждого игрока и от того, как далеко он может зайти, но он показывает, что он является талантом, который есть у очень немногих.

У него другое видение игры, чем у 17, 18, 20-летнего. Когда я был ребенком, у меня был талант, но потом ты должен продолжать работать над ним. Но есть другие вещи, которые являются естественными, видение, которые приходят естественно, и у него они есть. Он делает пасы, открывается, видит игру. Он отдает пасы, открывается, играет в команде и защищается. Все также зависит от тренера, потому что сегодня есть тренеры, которые говорят тебе оставаться на одной стороне, перекрывать выход, а потом начинать все сначала. Есть другие тренеры, которые хотят, чтобы ты прогрессировал в обороне. В игре Испания-Дания я видел его в центре поля в защите. С его талантом нормальная вещь - оставаться там и ждать, но ты видишь, что есть и другие, которые не имеют такого таланта", - заявил Серхио Агуэро.

Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль провел 13 матчей, где отметился 5 голами и 7 ассистами.